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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕАЭС готовится возобновить транспортное сообщение между странами Союза Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила временные санитарно-эпидемиологические требования к работе зеленых коридоров на территории ЕАЭС. Документ...

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила временные санитарно-эпидемиологические требования к работе зеленых коридоров на территории ЕАЭС. Документ позволяет согласовать подходы к противоэпидемическим мерам на транспорте. В результате вскоре можно будет ожидать возобновления международного железнодорожного сообщения. Государства - участники Союза отказываются от ряда ограничений - в частности, будут отменены обязательный двухнедельный карантин по пересечении границы и тестирование на COVID.