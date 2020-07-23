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ЕАЭС готовится возобновить транспортное сообщение между странами Союза
23.07.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКоллегия Евразийской экономической комиссии одобрила временные санитарно-эпидемиологические требования к работе зеленых коридоров на территории ЕАЭС. Документ позволяет согласовать подходы к противоэпидемическим мерам на транспорте. В результате вскоре можно будет ожидать возобновления международного железнодорожного сообщения. Государства - участники Союза отказываются от ряда ограничений - в частности, будут отменены обязательный двухнедельный карантин по пересечении границы и тестирование на COVID.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила временные санитарно-эпидемиологические требования к работе зеленых коридоров на территории ЕАЭС. Документ...
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