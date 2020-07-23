Министерство образования рассказало, сколько дети будут отдыхать в следующем учебном году

Источник материала: Tut.by

Министерство образования определило, сколько дети будут отдыхать и учиться в 2020—2021 учебном году, информация об этом появилась на сайте ведомства. Традиционно школьная жизнь во всех учебных заведения страны начнется 1 сентября. В календаре это вторник.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Но учеба учебой, а любимая часть года всех учеников — это каникулы. Их график в 2020- 2021 учебному году будет выглядеть так:

осенние — с 1 ноября по 8 ноября 2020-го включительно;

— с 1 ноября по 8 ноября 2020-го включительно; зимние — с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021-го включительно;

— с 25 декабря 2020-го по 10 января 2021-го включительно; весенние — с 28 марта по 4 апреля 2021-го включительно.

Что же касается летних каникул, то для большинства школьников они стартуют 1 июня. Те же, кто в следующем году оканчивает 9 классов, смогут начать отдыхать с 11 июня.

Кроме того, для учащихся 1-2-х классов (3-х классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы. Пройдут они с 15 февраля 2021-го по 21 февраля 2021-го.