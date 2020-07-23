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Министерство образования рассказало, сколько дети будут отдыхать в следующем учебном году
23.07.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство образования определило, сколько дети будут отдыхать и учиться в 2020—2021 учебном году, информация об этом
Но учеба учебой, а любимая часть года всех учеников — это каникулы. Их график в 2020- 2021 учебному году будет выглядеть так:
Что же касается летних каникул, то для большинства школьников они стартуют 1 июня. Те же, кто в следующем году оканчивает 9 классов, смогут начать отдыхать с 11 июня.
Кроме того, для учащихся 1-2-х классов (3-х классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы. Пройдут они с 15 февраля 2021-го по 21 февраля 2021-го.
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Министерство образования определило, сколько дети будут отдыхать и учиться в 2020-2021 учебном году, информация об этом появилась на сайте ведомства. Традиционно...
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