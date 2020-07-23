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Ряды спасателей Минского областного управления МЧС пополнили новобранцы
23.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT43 бойца подразделений МЧС сегодня приняли присягу. Местом для торжества традиционно выбрали мемориал Курган Славы. Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы.
После присяги возложили цветы к мемориалу в дань памяти погибшим во время Второй мировой войны. Совсем скоро спасатели Минской области отметят свой профессиональный праздник.
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43 бойца подразделений МЧС сегодня приняли присягу. Местом для торжества традиционно выбрали мемориал Курган Славы. Некоторые из будущих спасателей уже успели...
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