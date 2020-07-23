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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ряды спасателей Минского областного управления МЧС пополнили новобранцы 43 бойца подразделений МЧС сегодня приняли присягу. Местом для торжества традиционно выбрали мемориал Курган Славы. Некоторые из будущих спасателей уже успели...

43 бойца подразделений МЧС сегодня приняли присягу. Местом для торжества традиционно выбрали мемориал Курган Славы. Некоторые из будущих спасателей уже успели пройти боевое крещение огнем в первые дни службы.После присяги возложили цветы к мемориалу в дань памяти погибшим во время Второй мировой войны. Совсем скоро спасатели Минской области отметят свой профессиональный праздник.