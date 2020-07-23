Кому отключат горячую воду в августе - полный список адресов

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжаются отключения горячей воды. Это нужно, чтобы протестировать системы до начала отопительного сезона. Коммунальники говорят: если испытания будут успешными, без горячей воды не придется сидеть дольше 14 дней.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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С 5 августа

«Минсккоммунтеплосеть»

Алибегова, 6к1, 2, 3; 8к1, 2, 3; 10, 12, 12Б; 13А; 13к3; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А; 26к2; 27к1, 2, 3;28, 32, 34, 38;

Белецкого, 2/7; 4, 6, 10к1, 2; 12к1, 2; 14к1, 2; 16к1, 2; 18; 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50к1, 2, 3;

Голубева, 20, 22к1; 24, 24А; 25, 26к1, 2; 27, 28, 31;

Гурского, 44к1, 2, 3;

Ельских, 2;

Любимова пр., 9, 10, 11, 12, 13к1, 2, 3; 14, 15к1, 2, 3; 16, 17, 18, 19к1, 2; 20, 21, 26, 26к1; 27, 29, 30к1, 2; 31, 32, 33, 34к1; 36к1, 2; 37, 39, 40к1, 2; 41, 42к1, 2; 44, 46к1, 2;

Михаловская, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16;

Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

пр. Газеты Звязда, 4к1, 2, 3, 4; 6, 8, 10к1, 2, 3, 4; 12, 12к1; 14к1, 2, 3, 4; 14А; 16, 18, 20, 22к1, 2; 26к1; 28к1, 2; 30, 32к1, 2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к1, 2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;

Рафиева, 3к1, 2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19, 23к2; 25к1; 27, 29к2; 30, 31к2; 32, 33, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;

Я.Брыля, 2, 3А; 3, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А; 26, 28, 30.

С 10 августа

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Голубева, 29;

Громова, 28;

Есенина, 21, 66, 68, 76, 119 к. 1, 119 к. 2, 119 к. 3, 136;

Каменногорская, 11;

Лобанка, 81, 94, 109;

Мазурова, 1;

Монтажников 4-й пер., 8;

Монтажников, 10, 12, 14, 20, 19, 27, 35, 37;

Одинцова, 97, 99;

Рафиева, 55, 56, 60, 64, 88, 88а, 90;

Слободская, 2;

Сухаревская, 19, 33;

Шаранговича, 20, 22, 25, 45, 53, 55, 57;

Школьная, 16.

«Минсккоммунтеплосеть»

Горецкого, 1, 3, 3А; 5к2; 7, 7к2;7А; 9, 11, 15, 17, 17А; 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А;25, 26, 27, 27А;28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93;

Громова, 18, 20, 20А; 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Есенина, 7, 9, 9А; 11, 11А; 13, 15, 17, 19, 19А, Б; 23, 23к1, 2; 25к1, 2; 27, 29, 30, 31к1, 2, 3; 33к1, 2; 34, 35к1, 2, 3; 36, 39, 40, 41, 42, 43к1, 2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143;

Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А;

Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к2; 39, 40к1, 2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56;

Курганная, 2;

Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28к1, 2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 89А; 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;

Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;

Маршала Лосика, 4, 6, 14, 25, 26, 27, 27Б; 28, 29, 31, 32, 34;

Мачульского, 24, 24В; 26;

Молокович, 4;

Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А, Б; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 62А; 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;

Рафиева, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А; 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81А; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89к1, 2;91, 92, 93к1, 2, 3, 4, 5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 109, 113;

Семеняко, 2, 4, 6, 14, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 42, 44;

Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, Б, Г; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 56, 58, 60, 62, 62А; 68, 70, 72;

Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37А; 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 149;

Слободской пр-д, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28;

Сухаревская, 1, 3, 3А; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21к1, 2; 24, 26, 27, 28, 28А;31, 32, 34, 38к1, 2; 39, 41, 43А; 45, 46, 48, 48А; 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70;

Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11к1, 2; 13к1, 2; 15, 17к1, 2; 19, 21, 23, 23А;

Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12А; 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Шамякина, 5, 7, 9, 11, 15;

Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36А; 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 49к1, 2, 3, 4; 51, 52, 54, 56, 59к1, 2; 60, 61, 62, 63к1, 2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Ширмы, 3, 5, 7;

Школьная, 1 Г; 24, 26;

Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 6Б; 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17А; 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44.

С 11 августа

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Калиновского, 4, 6, 6а, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 40 к. 3, 40 к. 4, 42, 44, 46, 48 к. 1, 48 к.2, 50, 50а, 50 к. 2, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 54 к. 3, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 74а, 74 к. 1, 74 к. 2, 76, 78, 80 к. 1, 80 к. 2, 82 к. 1, 82 к. 2, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53 к. 1, 53 к. 2, 53 к. 3, 55, 55а, 57 к. 1, 57 к. 2, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 к. 1, 73 к. 2, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 111, 111а, 111б, 113а, 115;

Карбышева, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 2, 7, 7 к. 2, 9, 11, 11а, 13, 25, 42, 42 к. 2, 44, 48, 48 к. 1, 50;

Кедышко, 24, 26, 26б, 28;

Независимости пр., 117, 117а, 119, 123, 123 к. 2, 123 к. 3, 123 к. 4, 125, 127, 127б, 129, 129 к. 1, 129 к. 2, 131 к. 1, 131 к. 2, 133, 135, 137 к. 1, 137 к. 2, 137а, 137б, 139, 141 к. 1, 141 к. 2; 143 к. 1, 143 к. 2, 145, 147 к. 1, 147 к. 2, 149, 151а, 151 к. 1, 151 к. 2, 153 к. 1, 153 к. 2, 155 к. 1, 155 к. 2, 157, 165;

Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;

Славинского, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33 к. 1, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45б;

Тикоцкого, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 44, 46а, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 52, 57, 59;

Филимонова, 69;

Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6.

«Минсккоммунтеплосеть»

Грушевская, 65;

д. Боровая, 34.

С 13 августа

Минские тепловые сети РУП «Минскэнерго»

Амураторская, 4, 4б, 4 к. 2;

Богдановича, 23, 25, 27;

Буденного, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8 к. 2, 9, 10, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Ванеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а;

Васнецова, 0 (подземный переход на пересечении Партизанского пр. и ул. Ванеева), 2, 3, 4, 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17;

Витебская, 10, 11, 17, 21, 21а;

Гебелева, 1, 3, 5, 7, 6;

Грибоедова, 1, 4, 10;

Димитрова, 3, 5;

Долгобродская, 36, 38;

Заборского, 3;

Замковая, 25, 27, 27а;

Заславская, 11 к. 1, 11 к. 2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 23 к. 1, 23 к. 2;

Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12 к. 1, 14, 16, 18;

Кальварийская, 1, 3, 3а, 5, 2, 4, 4а, 16;

Коллекторная, 10, 20, 20а, 32, 11;

Короля, 3, 3а, 3б, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 47а, 2, 4, 6, 8, 12, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26;

Кошевого, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35;

Либкнехта, 32;

Машерова пр., 43, 80;

Мельникайте, 2, 4, 6, 14, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Москвина, 5;

Народная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 20, 21, 22, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 26 к. 1, 26 к. 2, 27, 28, 30, 32, 34;

Немига, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 30, 42, 42а;

Обойная, 6а, 7, 8, 10;

Освобождения, 3, 5, 7, 9, 9а, 8,10;

Панфилова, 2;

Партизанский пр., 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26 к. 2, 26 к. 3, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 30а, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 34 к. 1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48а, 49, 67, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 75, 75а, 77;

Плеханова, 8, 24;

Победителей пр., 1, 1 к. 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 23 к. 1, 23 к. 2, 23 к. 3, 25, 27, 27а, 29, 31, 2, 4, 4а;

Райниса, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Раковская, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 В, 16, 16б, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 23б, 25, 27;

Репина, 4;

Романовская Слобода, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Старовиленская, 3а;

Стахановская, 28, 28 к. 2, 30, 34, 36;

Тухачевского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16;

Сторожевская, 6;

Сухая, 4, 6, 8, 28, 3, 7, 21а, 21б;

Танка, 1а, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30 к. 1, 30 к. 2, 34а, 34 к. 1, 34 к. 2, 36 к. 1, 36 к. 2;

Тимирязева, 2, 4, 6, 8, 10;

Ученический пер., 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9, 10;

Чехова, 3;

Шорная, 17, 18;

Щербакова, 3, 4, 4 к. 2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16 к. 2;

станция метро «Немига».

«Минсккоммунтеплосеть»

Амураторская, 7;

Богдановича, 1, 3, 5, 7, 9, 9А; 11, 13, 17А; 19, 21;

Буденного, 6;

Гвардейская, 1, 1А;

Грибоедова, 2А; 6;

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Короля, 5, 7, 9А;

М.Танка, 8;

Машерова, 51;

Мельникайте, 8, 12, 16;

Обойная, 4к1, 2;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Сторожевская, 3, 5, 7;

Троицкая Набережная, 4, 6, 8;

Шорная, 20;

Щербакова, 1;

Я.Райниса, 1А, Б, В, Г, Д.