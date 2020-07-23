Грета обнаружила, а спасатели помогли выбраться. Как в Слониме спасали котенка

Источник материала: Tut.by

Сотрудники Слонимского районного отдела МЧС помогли спасти кошечку. Малышка застряла в трубе во дворе пятиэтажки, а обнаружила ее собака по кличке Грета. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Все произошло 19 июля. В течение нескольких часов во дворе пятиэтажки раздавалось мяуканье. Жильцы осмотрели территорию, но котенка не обнаружили. Анастасия, ее семья и две собаки — Грета и Сэм также приняли участие в поисках. В какой-то момент Грета подбежала к трубе возле сарая и подала знак, что внутри кто-то есть. «Поисковая команда» увидела на глубине около сорока сантиметров серую кошечку. Вытащить ее и помогли спасатели, прибывшие на помощь людям по вызову Анастасии.

Стоить отметить, что просьба не осталась без внимания, несмотря на то что спасение животных не входит в прямые обязанности работников МЧС.

Через несколько минут бойцы уже разжимали гидравлическим инструментом железную трубу и освобождали бедолагу.

Дома малышку вымыли, обогрели и накормили, а на следующий день нашли хозяев.

Кстати, на счету Греты это третий случай, когда собака обнаружила того, кому грозит опасность, сообщают в МЧС.