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До 50 статей планируется исключить из Кодекса об административных правонарушениях
24.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИзменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и только жители нашей страны сделали более 2 тысяч предложений и изменений, часть из которых вошла в проект закона.
Даже сотрудники Госавтоинспекции принимали активное участие в изменении Кодекса об административных правонарушениях. Им пришлось тщательно проанализировать все нарушения ПДД.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях направлены на гуманизацию административного законодательства в нашей стране. Планируется, что из кодекса будет исключено до 50 статей.
Но не стоит думать, что этот кодекс будет чересчур мягким. Напротив, это строгий баланс жестких мер по отношению к злостным правонарушителям и тем, кто нарушил закон в первый раз.
Планируется, что к концу года парламент примет соответствующие законы, чтобы в начале 2021 года они вступили в силу.
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Изменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и...
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