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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 50 статей планируется исключить из Кодекса об административных правонарушениях Изменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и...

Изменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и только жители нашей страны сделали более 2 тысяч предложений и изменений, часть из которых вошла в проект закона.Даже сотрудники Госавтоинспекции принимали активное участие в изменении Кодекса об административных правонарушениях. Им пришлось тщательно проанализировать все нарушения ПДД.Изменения в Кодекс об административных правонарушениях направлены на гуманизацию административного законодательства в нашей стране. Планируется, что из кодекса будет исключено до 50 статей.Но не стоит думать, что этот кодекс будет чересчур мягким. Напротив, это строгий баланс жестких мер по отношению к злостным правонарушителям и тем, кто нарушил закон в первый раз.Планируется, что к концу года парламент примет соответствующие законы, чтобы в начале 2021 года они вступили в силу.