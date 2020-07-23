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До 50 статей планируется исключить из Кодекса об административных правонарушениях

24.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Изменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и только жители нашей страны сделали более 2 тысяч предложений и изменений, часть из которых вошла в проект закона. 

Даже сотрудники Госавтоинспекции принимали активное участие в изменении Кодекса об административных правонарушениях. Им пришлось тщательно проанализировать все нарушения ПДД. 

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях направлены на гуманизацию административного законодательства в нашей стране. Планируется, что из кодекса будет исключено до 50 статей. 

Но не стоит думать, что этот кодекс будет чересчур мягким. Напротив, это строгий баланс жестких мер по отношению к злостным правонарушителям и тем, кто нарушил закон в первый раз.

Планируется, что к концу года парламент примет соответствующие законы, чтобы в начале 2021 года они вступили в силу.
 
 
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Изменить законодательство об административных правонарушениях требовало не только правительство, но и время. Проект был вынесен на общественное обсуждение, и...
 
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