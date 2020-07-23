Митинг Тихановской в Борисове начался с опозданием - авто кандидата в президенты остановили гаишники

Источник материала: Tut.by

В Борисове сегодня проходит предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. На площадке у универмага «Веста-Борисов» собрались больше тысячи человек. Мероприятие началось с опозданием.





Запланированный на 19.00 предвыборный митинг начался с опозданием: на подъезде к Борисову сотрудники ГАИ остановили для проверки документов автобус в котором ехали кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель объединенного штаба Мария Колесникова.





Однако люди не расходились, а продолжали прибывать. И не только молодежь, но и люди среднего и старшего возраста, молодые семьи с маленькими детьми.





Светлана Тихановская и Мария Колесникова появились перед сценой под песню Виктора Цоя «Перемен». Люди скандировали «Света, Света» и аплодировали девушкам. Между тем из динамиков, установленных на универмаге, неслась своя музыка.

Подростки, чтобы лучше видеть и слышать происходящее, забрались на крыши расположенных тут же торговых павильончиков.



Фото: TUT.BY

Ведущий мероприятия попросил присутствующих по возможности отключить мобильники, чтобы не уложить сотовую связь. И напомнил, что акция хоть и санкционирована, но необходимо уложиться в три часа.



Фото: TUT.BY

Светлана Тихановская начала с того, что «власть ей не нужна». Она повторила, что в случае своей победы в течение полугода организует новые выборы, чтобы люди смогли проголосовать за своих кандидатов.



Фото: Радыё Свабода

«Молодец, молодец, молодец», — скандировали присутствующие.

— Я люблю своего мужа, поэтому продолжаю его дело, я люблю своих детей и хочу, чтобы они росли в стране, где людям не затыкают рты. Я люблю белорусов, поэтому я хочу дать вам возможность выбирать, — сказала Тихановская.

Она призналась, что сначала ей было страшно. Теперь, благодаря поддержке людей, страха нет.

Тихановская призвала своих сторонников приходить голосовать на избирательные участки обязательно 9 августа.

— Только вместе мы сможем построить страну для жизни, — заявила Светлана.



Фото: Наша Ніва