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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как выглядит станция метро "Вокзальная", и что осталось сделать до открытия? Сегодня мы проведем дозор на станции метро "Вокзальная" и разузнаем о работе тоннельного отряда № 1 Минскметростроя, который вносит весомый вклад в строительство...

Сегодня мы проведем дозор на станции метро "Вокзальная" и разузнаем о работе тоннельного отряда № 1 Минскметростроя, который вносит весомый вклад в строительство первой очереди третьей линии метро, до открытия которой остаются считанные дни.Отряд создан 5 мая 1953 года приказом Министерства путей сообщения СССР. В послужном списке немало знаковых свершений на различных строительных площадках. Сотрудники тоннельного отряда №1 выполняют задачи любой категории сложности при возведении разных объектов метрополитена и не только. В штате - более 300 человек: проходчики, плотники-бетонщики, электросварщики. Всего - 15 профессий.Отправляемся в пешеходный тоннель, пройдя который можно попасть со станции "Вокзальная" на станцию "Площадь Ленина". Визитной карточкой станции метро "Вокзальная" станет арт-объект под названием "Дерево дорог".К слову, зеленолужская линия Минского метрополитена на схеме метро показана зеленым цветом. Первый пусковой участок будет состоять из 4 станций: на участке протяженностью 3,5 километра разместятся станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь".