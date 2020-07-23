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Как выглядит станция метро "Вокзальная", и что осталось сделать до открытия?

24.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня мы проведем дозор на станции метро "Вокзальная" и разузнаем о работе тоннельного отряда № 1 Минскметростроя, который вносит весомый вклад в строительство первой очереди третьей линии метро, до открытия которой остаются считанные дни. 

Отряд создан 5 мая 1953 года приказом Министерства путей сообщения СССР. В послужном списке немало знаковых свершений на различных строительных площадках. Сотрудники  тоннельного отряда №1 выполняют задачи любой категории сложности при возведении разных объектов метрополитена и не только. В штате - более 300 человек: проходчики, плотники-бетонщики, электросварщики. Всего - 15 профессий.

Отправляемся в пешеходный тоннель, пройдя который можно попасть со станции "Вокзальная" на станцию "Площадь Ленина". Визитной карточкой станции метро "Вокзальная" станет арт-объект под названием "Дерево дорог".

К слову, зеленолужская линия Минского метрополитена на схеме метро показана зеленым цветом. Первый пусковой участок будет состоять из 4 станций: на участке протяженностью 3,5 километра разместятся станции "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". 

 
 
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Сегодня мы проведем дозор на станции метро "Вокзальная" и разузнаем о работе тоннельного отряда № 1 Минскметростроя, который вносит весомый вклад в строительство...
 
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