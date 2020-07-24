«Хотел выразить свое мнение». За граффити задержан 45-летний работник банка, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Правоохранители продолжают записывать на видео людей, задержанных за нанесение граффити. О двух новых случаях сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Так, 21 июля около 23.00 в оперативно-дежурную службу Фрунзенского РУВД Минска поступил звонок от жителя столицы, который сообщил о том, что неизвестный под мостом наносит надписи на плитках и столбах.

Сотрудники ППСМ Фрунзенского РУВД задержали 45-летнего работника одного из столичных банков. «Причину своего поступка мужчина объяснил тем, что хотел выразить свое мнение. За нанесение оскорбительных надписей в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 341 УК Республики Беларусь (Осквернение сооружений и порча имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, либо ареста», — сообщает пресс-служба ГУВД.

20 июля около 2.30 ночи сотрудники Департамента охраны МВД задержали мужчину, который наносил надписи на пешеходную дорожку. Это оказался неработающий 35-летний житель столицы.

Он заявил, что свою вину в совершении правонарушения признает полностью, в содеянном раскаивается.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.1 (Мелкое хулиганство), а также 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд Центрального района наказал его 10 сутками административного ареста.

Напомним, МВД уже не первый раз публикуют видео с извинениями задержанных за нанесение граффити и наклеек, «направленных против существующей избирательной системы, государственных органов власти и управления».

Правозащитники считают эти действия милиции противозаконными и советуют обжаловать их.