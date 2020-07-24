Источник материала: БT

3 куриных яйца,

4 крупных помидора,

половину болгарского перца,

1 головку лука,

2 ст. л. сливочного масла,

2 ст. л. растительного масла,

зелень,

2 ст. л. кетчупа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турецкая яичница Возьмем: 3 куриных яйца, 4 крупных помидора, половину болгарского перца, 1 головку лука, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла, зелень, 2 ст. л....

Возьмем:Репчатый лук, сладкий перец и помидоры нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем сковороду, на нее выливаем немного растительного масла и добавляем 2 ст. л. сливочного. После того как оно разогреется, выкладываем лук. Обжариваем до золотистого цвета. Затем добавляем болгарский перец и жарим до тех пор, пока перец не станет мягким.К жареному луку и перцу добавляем нарезанные помидоры (вместе с выделившимся соком). Перемешиваем овощи, прикрываем сковороду крышкой и тушим до тех пор, пока количество жидкости на сковороде не уменьшится вдвое (примерно 8-10 минут). В конце готовки добавляем 2 ст. л. кетчупа и специи по вкусу. Перемешиваем и тушим еще одну минуту.Яйца разбиваем в глубокую емкость и взбиваем вилкой. Не очень сильно - так, чтобы просто хорошо смешались белки и желтки. Вливаем яйца в сковороду. На небольшом огне, помешивая примерно раз в 5-10 секунд, обжариваем смесь еще 1-2 минуты. Затем выключаем огонь, сразу накрываем крышкой и позволим блюду настояться еще 1-2 минуты (до желаемой степени готовности яиц).Можно подавать прямо в сковороде.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!