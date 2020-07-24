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Турецкая яичница

24.07.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 3 куриных яйца,
  • 4 крупных помидора,
  • половину болгарского перца,
  • 1 головку лука,
  • 2 ст. л. сливочного масла,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • зелень,
  • 2 ст. л. кетчупа. 
Репчатый лук, сладкий перец и  помидоры нарезаем  мелкими кубиками. Разогреваем сковороду, на нее выливаем немного растительного масла и добавляем 2 ст. л. сливочного. После того как оно разогреется, выкладываем лук. Обжариваем до золотистого цвета. Затем добавляем болгарский перец и жарим до тех пор, пока перец не станет мягким. 

К жареному луку и перцу добавляем нарезанные помидоры (вместе с выделившимся соком). Перемешиваем овощи, прикрываем сковороду крышкой и тушим до тех пор, пока количество жидкости на сковороде не уменьшится вдвое (примерно 8-10 минут). В конце готовки добавляем 2 ст. л. кетчупа и специи по вкусу. Перемешиваем и тушим еще одну минуту.

Яйца разбиваем в глубокую емкость и взбиваем вилкой. Не очень сильно - так, чтобы просто хорошо смешались белки и желтки. Вливаем яйца в сковороду. На небольшом огне, помешивая примерно раз в 5-10 секунд, обжариваем смесь еще 1-2 минуты. Затем выключаем огонь, сразу накрываем  крышкой и позволим блюду настояться еще 1-2 минуты (до желаемой степени готовности яиц). 

Можно подавать прямо в сковороде. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: 3 куриных яйца, 4 крупных помидора, половину болгарского перца, 1 головку лука, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. растительного масла, зелень, 2 ст. л....
 
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