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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сертификаты ЦТ абитуриенты могут получить уже сегодня Сертификаты о прохождении централизованного тестирования абитуриенты могут получить уже сегодня в пунктах прохождения ЦТ. Тем, кто проверял знания в резервные...

Сертификаты о прохождении централизованного тестирования абитуриенты могут получить уже сегодня в пунктах прохождения ЦТ. Тем, кто проверял знания в резервные дни, сертификат начнут выдавать с 29 июля. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам. В случае, если по уважительной причине, подтвержденной документально, абитуриент не имеет возможности лично получить сертификат, документ получают его законные представители. Для этого понадобится паспорт, подтверждающий такой статус, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.Отметим, в этом году на ЦТ было зарегистрировано 64 тысячи человек.