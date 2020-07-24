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Сертификаты ЦТ абитуриенты могут получить уже сегодня

24.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сертификаты о прохождении централизованного тестирования абитуриенты могут получить уже сегодня в пунктах прохождения ЦТ. Тем, кто проверял знания в резервные дни, сертификат начнут выдавать с 29 июля. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам. В случае, если по уважительной причине, подтвержденной документально, абитуриент не имеет возможности лично получить сертификат, документ получают его законные представители. Для этого понадобится паспорт, подтверждающий такой статус, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально. 

Наталья Вайтехович, замдиректора Республиканского института контроля знаний: "Нас порадовали результаты наших абитуриентов, потому что 338 случае 100-бальных результатов, причем-100 бальные результаты есть по всем учебным предметам, по которым проходило централизованное тестирование. Есть замечательные ребята, которые сдали на максимальные баллы по два учебных предмета и таких у нас 15 человек".

Отметим, в этом году на ЦТ было зарегистрировано 64 тысячи человек.

 
 
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Сертификаты о прохождении централизованного тестирования абитуриенты могут получить уже сегодня в пунктах прохождения ЦТ. Тем, кто проверял знания в резервные...
 
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