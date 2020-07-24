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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу....

Органически чистая капуста "кейл" или маринованные перепелиные яйца с куркумой. Фестиваль сельского бизнеса "Тутэйшая гаспадарка" пройдет в эту субботу. Агроэнтузиасты представят свою продукцию в Колодищах. В ассортименте - мед, сыры, зелень, ягоды, фрукты и овощи. Вся продукция экологически чистая - купить ее можно будет с 11 до 15 часов. Кстати, подобные фестивали планируют проводить как в регионах, так и за рубежом. Фестиваль уже стал традиционным - он проходит в рамках проекта "Зеленое сельское хозяйство без границ" и входит в программу трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси.