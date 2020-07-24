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«Одноклассники восхищаются тем, какая моя мама красивая». Истории детей юных родителей

24.07.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какие эмоции возникают у вас, когда вы видите совсем юную девушку на улице с коляской? Отрицательные? Или положительные? Часто на молодых мамах ставят «крест» — ну какая карьера или учеба, когда у тебя маленький ребенок? Но мамы героинь нашего видео доказывают обратное. Кто-то из них получил два высших, а кто-то начал свой собственный бизнес (и выглядит, при этом, на 25)! Дети юных родителей рассказали нам о стереотипах в обществе, о реакции своих ровесников и о том, почему молодая мама — это круто!

 
 
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Дети юных родителей - о реакции общества, плюсах и молодом материнстве.
 
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