«Одноклассники восхищаются тем, какая моя мама красивая». Истории детей юных родителей

Источник материала: Tut.by

Какие эмоции возникают у вас, когда вы видите совсем юную девушку на улице с коляской? Отрицательные? Или положительные? Часто на молодых мамах ставят «крест» — ну какая карьера или учеба, когда у тебя маленький ребенок? Но мамы героинь нашего видео доказывают обратное. Кто-то из них получил два высших, а кто-то начал свой собственный бизнес (и выглядит, при этом, на 25)! Дети юных родителей рассказали нам о стереотипах в обществе, о реакции своих ровесников и о том, почему молодая мама — это круто!