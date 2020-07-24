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Вишня с косточкой. Когда польза, а когда смертельная опасность
24.07.2020 10:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюбим мы на зиму запастись соленьями и вареньями... Обсудим заготовки из вишни с косточкой. Ведь благодаря ей блюда приобретают неповторимый горьковато-терпкий, такой благородно миндальный вкус! А какой аромат!
Кстати, сакральным блюдом семьи Льва Толстого тоже было вишневое варенье с косточкой! Рецепт, которого, бережно передавался из поколения в поколение!
50 вишневых косточек могут убить человекаА знаете ли вы, что 50 вишневых косточек могут убить человека, ребенку же достаточно и 15! 10 - вызовут отравление. Все потому, что в вишневых косточках содержится гликозид амигдалин, который, попадая в желудок, под действием желудочного сока образует сильный яд - синильную кислоту.
Все ли вишневые косточки одинаково опасны? Давайте разбираться!
Мнение, что опасная для организма синильная кислота содержится в вишневых косточках постоянно, независимо от того, свежая была ягода или же сваренная в варенье или компоте, было опровергнуто исследованиями. Амигдалин распадается при температуре 70 градусов.
Ученые проверили содержание синильной кислоты в компоте и в настойке, приготовленных на основе свежих ягод. В первом случае опасного вещества не обнаружили, поскольку приготовление компота требует кипячения. В настойке же, или сиропе синильная кислота содержится в значительном количестве, так как здесь для ее выработки созданы самые благоприятные условия. Амигдалин, конечно же, есть в замороженной и свежей вишне, но это говорит лишь о том, что косточки не стоит глотать.
Вишня очень полезнаВ ней содержатся:
А еще, вишня очень хороша для гемоглобина. Последние исследования показали, что она полезна людям с подагрой, так как снижает уровень мочевой кислоты.
Так что употребляйте вишню на здоровье! Лучше замораживайте или сушите! На заметку, в сухой вишне сохраняется не меньше пользы, а может, и больше! Замороженная вишня также сохраняет практически все полезные свойства.
Но даже лакомясь замороженной или сушеной вишней, косточки лучше не глотать! И детям такую вишню давать с осторожностью, или заранее удалив их.
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Любим мы на зиму запастись соленьями и вареньями... Обсудим заготовки из вишни с косточкой. Ведь благодаря ей блюда приобретают неповторимый горьковато-терпкий,...
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