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Вишня с косточкой. Когда польза, а когда смертельная опасность

24.07.2020 10:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любим мы на зиму запастись соленьями и вареньями... Обсудим заготовки из вишни с косточкой. Ведь благодаря ей блюда приобретают неповторимый горьковато-терпкий, такой благородно миндальный вкус! А какой аромат! 

Кстати, сакральным блюдом семьи Льва Толстого тоже было вишневое варенье с косточкой! Рецепт, которого, бережно передавался из поколения в поколение!

50 вишневых косточек могут убить человека

А знаете ли вы, что 50 вишневых косточек могут убить человека, ребенку же достаточно и 15! 10 - вызовут отравление. Все потому, что в вишневых косточках содержится гликозид амигдалин, который, попадая в желудок, под действием желудочного сока образует сильный яд - синильную кислоту.

Все ли вишневые косточки одинаково опасны? Давайте разбираться!

Мнение, что опасная для организма синильная кислота содержится в вишневых косточках постоянно, независимо от того, свежая была ягода или же сваренная в варенье или компоте, было опровергнуто исследованиями. Амигдалин распадается при температуре 70 градусов.

Ученые проверили содержание синильной кислоты в компоте и в настойке, приготовленных на основе свежих ягод. В первом случае опасного вещества не обнаружили, поскольку приготовление компота требует кипячения. В настойке же, или сиропе синильная кислота содержится в значительном количестве, так как здесь для ее выработки созданы самые благоприятные условия. Амигдалин, конечно же, есть в замороженной и свежей вишне, но это говорит лишь о том, что косточки не стоит глотать. 

Вишня с косточкой. Когда польза, а когда смертельная опасность


Вишня очень полезна

В ней содержатся:
  • Флавоноиды/ Содержащиеся в ягоде флавоноид кверцетин и эллаговая кислота могут убивать раковые клетки. Это показали результаты исследования, которые были опубликованы в Британском журнале рака. Было доказано, что данный флавоноид помогает предотвратить катаракту, аллергию, бронхит и болезни сердца.
  • Антиоксиданты/ Вишня  - источник антиоксидантов и мелатонина. Мелатонин имеет противораковые свойства и является регулятором иммунной системы. Исследование ученых, проведенное в 2003 году, показало, что высокий уровень мелатонина замедляет прогрессирование рака груди у женщин примерно на 65-70%. Выходит, что у продуктов, богатых мелатонином есть противоопухолевый эффект.

А еще, вишня очень хороша для гемоглобина. Последние исследования показали, что она полезна людям с подагрой, так как снижает уровень мочевой кислоты. 

Так что употребляйте вишню на здоровье! Лучше замораживайте или сушите! На заметку, в сухой вишне сохраняется не меньше пользы, а может, и больше! Замороженная вишня также сохраняет практически все полезные свойства.

Но даже лакомясь замороженной или сушеной вишней, косточки лучше не глотать! И детям такую вишню давать с осторожностью, или заранее удалив их.
 
 
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Любим мы на зиму запастись соленьями и вареньями... Обсудим заготовки из вишни с косточкой. Ведь благодаря ей блюда приобретают неповторимый горьковато-терпкий,...
 
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