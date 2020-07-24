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Через 5 лет все население Беларуси должно быть обеспечено чистой питьевой водой

24.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О развитии системы ЖКХ: капитальном ремонте, переработке твердых бытовых отходов, а также обеспечении людей чистой питьевой водой в больших и малых городах сегодня говорят на коллегии профильного министерства. Задача до 2025 года  - обеспечить все население Беларуси чистой питьевой водой. Разработана соответствующая программа. Строятся станции обезжелезивание. В прошлом году их появилось 270. На этот год запланировано на 10 больше. По словам вице-премьера Владимира Кухарева, в ближайшие три года такими станциями мы обеспечим все сельские населенные пункты.

Определена и стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами до 2035 года. Суть - появление региональных центров по сбору и переработки такого мусора. Их должно быть не менее 29. Это сократит количество пластиковых полигонов.

 
 
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О развитии системы ЖКХ: капитальном ремонте, переработке твердых бытовых отходов, а также обеспечении людей чистой питьевой водой в больших и малых городах...
 
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