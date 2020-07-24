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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Через 5 лет все население Беларуси должно быть обеспечено чистой питьевой водой О развитии системы ЖКХ: капитальном ремонте, переработке твердых бытовых отходов, а также обеспечении людей чистой питьевой водой в больших и малых городах...

О развитии системы ЖКХ: капитальном ремонте, переработке твердых бытовых отходов, а также обеспечении людей чистой питьевой водой в больших и малых городах сегодня говорят на коллегии профильного министерства. Задача до 2025 года - обеспечить все население Беларуси чистой питьевой водой. Разработана соответствующая программа. Строятся станции обезжелезивание. В прошлом году их появилось 270. На этот год запланировано на 10 больше. По словам вице-премьера Владимира Кухарева, в ближайшие три года такими станциями мы обеспечим все сельские населенные пункты.Определена и стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами до 2035 года. Суть - появление региональных центров по сбору и переработки такого мусора. Их должно быть не менее 29. Это сократит количество пластиковых полигонов.