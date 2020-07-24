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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще больше дней пребывания в стране без регистрации. Смягчение миграционной политики в Беларуси Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона "О правовом...

Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит постоянно проживать в стране - узнавал(видео).