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Еще больше дней пребывания в стране без регистрации. Смягчение миграционной политики в Беларуси

24.07.2020 12:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", положения которого вступили в силу с 1 июля. Какие либеральные послабления в миграционном законодательстве предусмотрены? И какой размер инвестиций в экономику Беларуси разрешит  постоянно проживать в стране - узнавал Евгений Каллаур (видео). 

 
 
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Новые возможности для туризма и повышения инвестиционной привлекательности Беларуси. На такой эффект рассчитывают разработчики обновленного закона "О правовом...
 
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