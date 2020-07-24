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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Советы для пикника. Что дольше всего сохранит холод? На четырех стаканчиках мороженого проверим лайфхаки для пикника. Что дольше всего сохранит холод в походных условиях? Пищевая фольга, губки для мытья посуды,...

На четырех стаканчиках мороженого проверим лайфхаки для пикника. Что дольше всего сохранит холод в походных условиях?- строительный материал для тепловой изоляции.Фольга сохраняет температуру. И это справедливо и для горячих продуктов, и для холодных. Проверим, насколько эффективно она работает.Термопакет считается самым бюджетным и эффективным мобильным холодильником. Проверим!Поролоновые губки, наполненные водой, побывали в морозилке. Они легкие и ледяные - удобно брать с собой. Но насколько они смогут продлить жизнь мороженому? Скоро выясним.И последний на сегодня полезный совет. Мастерим самодельный мобильный холодильник из пеноплекса и скотча. Строительный материал предназначен для термоизоляции, так что все логично.Без специальных средств в жаре мороженое растаяло бы за 15 минут, а все наши образцы подтаяли за час. Но какое средство справилось лучше?1. С помощью фольги мороженое не потекло и не потеряло форму, хотя и успело растаять до основания. И все-таки лайфхак работает.2. Промышленный термопакет справился лучше всех! Деревянная палочка входит с трудом, мороженое не стало абсолютно мягким.3. Худший результат - у замороженных губок. Зеленый фартук народное средство получает с натяжкой.4. Самодельный термопакет на втором месте по сохранению холода. Мороженое не превратилось в кисель. Лайфхак одобряю и советую.