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Советы для пикника. Что дольше всего сохранит холод?

24.07.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На четырех стаканчиках мороженого проверим лайфхаки для пикника. Что дольше всего сохранит холод в походных условиях?

Пищевая фольга, губки для мытья посуды, термопакет или пеноплекс - строительный материал для тепловой изоляции. 

Фольга сохраняет температуру. И это справедливо и для горячих продуктов, и для холодных. Проверим, насколько эффективно она работает.

Термопакет считается самым бюджетным и эффективным мобильным холодильником. Проверим! 

Поролоновые губки, наполненные водой, побывали в морозилке. Они легкие и ледяные - удобно брать с собой. Но насколько они смогут продлить жизнь мороженому? Скоро выясним.  

И последний на сегодня полезный совет. Мастерим самодельный мобильный холодильник из пеноплекса и скотча. Строительный материал предназначен для термоизоляции, так что все логично.

Без специальных средств в жаре мороженое растаяло бы за 15 минут, а все наши образцы подтаяли за час. Но какое средство справилось лучше?

Итоги и оценки 

1. С помощью фольги мороженое не потекло и не потеряло форму, хотя и успело растаять до основания.  И все-таки лайфхак работает.

2. Промышленный термопакет справился лучше всех! Деревянная палочка входит с трудом, мороженое не стало абсолютно мягким.

3. Худший результат - у замороженных губок. Зеленый фартук народное средство получает с натяжкой.

4. Самодельный термопакет на втором месте по сохранению холода. Мороженое не превратилось в кисель. Лайфхак одобряю и советую.

 
 
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На четырех стаканчиках мороженого проверим лайфхаки для пикника. Что дольше всего сохранит холод в походных условиях? Пищевая фольга, губки для мытья посуды,...
 
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