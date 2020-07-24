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Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси тематическим выпуском
24.07.2020 22:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтра
Евгений Перлин, ведущий шоу "Макаенка, 9": "Я с огромным уважением сам отношусь к работе спасателей. Это не только пожарные, не только водолазы, которых мы знаем. Это спасатели, которые работают в разных сферах. И мы познакомились и из этого попытались скомпоновать такой целостный выпуск. Но все-таки День пожарной службы. Поэтому на них будет акцент".
Обошлось ли на съемочной площадке без чрезвычайных ситуаций, узнаем совсем скоро. Тематический выпуск "Макаенка, 9" ко Дню пожарной службы смотрите завтра сразу после
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Подарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтра шоу "Макаенка, 9" вернется в эфир, чтобы поздравить наших огнеборцев с...
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