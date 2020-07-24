ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси тематическим выпуском

24.07.2020 22:38 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтра шоу "Макаенка, 9" вернется в эфир, чтобы поздравить наших огнеборцев с профессиональным праздником. Тематический выпуск стал для творческой команды настоящим челленджем, ведь летом шоу традиционно уходит в отпуск. Ради экстренного эфира сменили и геолокацию. Гостей, которые знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, пригласили в выездную студию у пожарного депо. В эфире "Беларусь 1" спасатели сами расскажут о своей работе и поделятся профессиональными советами.

Евгений Перлин, ведущий шоу "Макаенка, 9": "Я с огромным уважением сам отношусь к работе спасателей. Это не только пожарные, не только водолазы, которых мы знаем. Это спасатели, которые работают в разных сферах. И мы познакомились и из этого попытались скомпоновать такой целостный выпуск. Но все-таки День пожарной службы. Поэтому на них будет акцент". 

Обошлось ли на съемочной площадке без чрезвычайных ситуаций, узнаем совсем скоро. Тематический выпуск "Макаенка, 9" ко Дню пожарной службы смотрите завтра сразу после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтра шоу "Макаенка, 9" вернется в эфир, чтобы поздравить наших огнеборцев с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Абитуриенты получили сертификаты ЦТ. Завтра начинается подача документов в вузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика