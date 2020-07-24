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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шоу "Макаенка, 9" поздравит пожарную службу Беларуси тематическим выпуском Подарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтра шоу "Макаенка, 9" вернется в эфир, чтобы поздравить наших огнеборцев с...

Подарок для пожарной службы Беларуси от главного медиахолдинга страны. Завтравернется в эфир, чтобы поздравить наших огнеборцев с профессиональным праздником. Тематический выпуск стал для творческой команды настоящим челленджем, ведь летом шоу традиционно уходит в отпуск. Ради экстренного эфира сменили и геолокацию. Гостей, которые знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, пригласили в выездную студию у пожарного депо. В эфиреспасатели сами расскажут о своей работе и поделятся профессиональными советами.Обошлось ли на съемочной площадке без чрезвычайных ситуаций, узнаем совсем скоро. Тематический выпуск "Макаенка, 9" ко Дню пожарной службы смотрите завтра сразу после