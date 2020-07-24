Источник материала: БT

Те, кто проверял свои знания в резервные дни, смогут получить их с 29 июля. Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам. В случае если по уважительной причине, подтвержденной документально, абитуриент не имеет возможности лично получить сертификат, документ получают его законные представители. Для этого понадобится паспорт, подтверждающий такой статус, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.







64 тыс. человек зарегистрировалось на ЦТ-2020





25 июля стартует подача документов в вузы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Абитуриенты получили сертификаты ЦТ. Завтра начинается подача документов в вузы Те, кто проверял свои знания в резервные дни, смогут получить их с 29 июля. Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам....

Отметим, в этом году на ЦТ было зарегистрировано 64 тысячи человек. Основной этап вступительной кампании позади, можно подводить промежуточные итоги. В тройку предметов со 100-балльными результатами на ЦТ-2020 попал белорусский язык - 78 максимальных результатов в этом году, это почти в два раза больше, чем в прошлом. На втором месте биология. Высший балл по этому предмету получили 55 абитуриентов. Для сравнения: в 2019 цифра была значительно ниже - 43 человека. И закрывают тройку лидеров иностранные языки.Несмотря на то что в прошлом году стобалльных результатов было немного больше, в эту вступительную кампанию наивысшее количество баллов получили 47 человек. Ну и о тех, кто показал блестящий результат сразу по двум предметам. 200 баллов набрали 15 абитуриентов - это на 3 человека больше, чем в прошлом году. Отметим, это только предварительные данные без учета результатов, полученных во время ЦТ в резервные дни.Напомним, завтра стартует главный этап вступительной кампании - подача документов в вузы. В этом году принять студентов готовы 50 высших учебных заведений.