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Абитуриенты получили сертификаты ЦТ. Завтра начинается подача документов в вузы

24.07.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Те, кто проверял свои знания в резервные дни, смогут получить их с 29 июля. Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам. В случае если по уважительной причине, подтвержденной документально,  абитуриент не имеет возможности лично получить сертификат,  документ получают его законные представители. Для этого понадобится паспорт, подтверждающий такой статус, а также копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально. 


64 тыс. человек зарегистрировалось на ЦТ-2020 

Отметим, в этом году на ЦТ было зарегистрировано 64 тысячи человек. Основной этап вступительной кампании позади, можно подводить промежуточные итоги. В тройку предметов со 100-балльными результатами на ЦТ-2020 попал белорусский язык - 78 максимальных результатов в этом году, это почти в два раза больше, чем в прошлом. На втором месте биология. Высший балл по этому предмету получили 55 абитуриентов. Для сравнения: в 2019 цифра была значительно ниже - 43 человека. И закрывают тройку лидеров иностранные языки.

Абитуриенты получили сертификаты ЦТ. Завтра начинается подача документов в вузы


Несмотря на то что в прошлом году стобалльных результатов было немного больше, в эту вступительную кампанию наивысшее количество баллов получили 47 человек. Ну и о тех, кто показал блестящий результат сразу по двум предметам. 200 баллов набрали 15 абитуриентов - это на 3 человека больше, чем в прошлом году. Отметим,  это только предварительные данные без учета результатов, полученных во время ЦТ в резервные дни.


25 июля стартует подача документов в вузы 


Напомним, завтра стартует главный этап вступительной кампании - подача документов в вузы. В этом году принять студентов готовы 50 высших учебных заведений.

 
 
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Те, кто проверял свои знания в резервные дни, смогут получить их с 29 июля. Для получения документа при себе необходимо иметь паспорт и пропуска по учебным предметам....
 
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