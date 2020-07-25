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Любая ЧС – их забота

25.07.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

25 июля пожарные-спасатели Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Они всегда первые там, где людям нужна помощь. Люди этой благородной и отважной профессии справедливо принимают самые искренние и душевные поздравления. Риск и мужество – неотъемлемые составляющие их профессии. Пока жизнь идет своим чередом, о пожарных мало кто вспоминает. Но случись ЧС – они в считанные минуты приходят на помощь. 

Любая ЧС – их забота

Накануне праздника беседуем с начальником Чашникского РОЧС Андреем Балтруком. Отделом уроженец Новополоцка руководит несколько месяцев. Человек в районе новый. Поэтому первым делом мы попросили товарища подполковника немного рассказать о себе.
– Андрей Николаевич, как так получилось, что Вы оказались в нашем районе, да ещё и в роли начальника РОЧС?
– Приступил к службе на новом месте 23 февраля. Так что повезло со днём. Предложение перебраться в Чашникский район было неожиданным. Не скрою, не совсем легко было решиться на подобные перемены. С другой стороны, это повышение в должности, возможность карьерного роста. После окончания Высшего пожарно-технического училища МВД Республики Беларусь я многие годы нёс службу в родном Новополоцке. Перед назначением в Чашникский район был заместителем начальника по оперативно-тактической работе ПАСО-1. Данный пожарный аварийно-спасательный отряд обеспечивает безопасность на крупнейших производственных объектах – «Нафтане» и «Полимире». Пришлось покинуть нефтеград (так называют Новополоцк). Но не беда. На Чашниччине мне понравилось. Здесь замечательные люди. И работа интересная.
– Как Вам коллектив? Удаётся ли поддерживать высокий уровень организованности и профессионализма?
– Штатная численность отдела – свыше 100 человек. Ребята все подготовленные, хороший сплав опыта и молодости. Каждое дежурство сотрудники РОЧС готовы помочь любому, порой рискуя своей жизнью. Постоянно держат себя в тонусе. Пожарные-спасатели наших дней – достойные продолжатели замечательных традиций прежних поколений.
– А если взять материально-техническую составляющую?
– Спецсредствами и техникой мы в нужном объеме обеспечены. Можем успешно выполнять возложенные на нас задачи. В следующем году в боевых расчётах задействуем цистерны, которые способны вместить за раз гораздо больший объём воды. При пожаре это крайне важно. Ведь счёт идёт на минуты. С появлением дополнительных единиц спецтехники уверенности, что вовремя придём на помощь, только добавится.
– Несколько слов о статистике пожаров. Она ведь пока не радует?
– Увы, динамика тревожная. За первое полугодие 2020-го в районе произошло 18 пожаров. Огонь унёс три жизни. Мы постоянно анализируем ситуацию. Выводы напрашиваются простые: в основном пожары происходят из-за человеческого фактора. Самая распространенная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. Народ выпивает, хватает тех, кто с сигаретой ложится в постель, нарушает правила эксплуатации электроприборов, не следит за состоянием проводки в доме. Когда приходит расплата, люди вопрошают: за что нас так? И редко кто свою вину признаёт.
– Граждане ведут себя беспечно. Но ведь столько внимания уделяется профилактике…
– Мы действуем по нескольким направлениям. Во-первых, на местах работают смотровые комиссии. И это достаточно действенный механизм. Во-вторых, активно взаимодействуем со СМИ – печатными и электронными. Плюс интернет, разумеется. Наконец, устанавливаем в домовладениях автономные пожарные извещатели. Жилища так называемого проблемного контингента оборудовали приборами стопроцентно. В идеале установить АПИ в каждом доме. Очень они помогают. Примерно в 20 процентах случае возгораний на начальной стадии прибор подал сигнал, мы оперативно среагировали и успели предотвратить масштабный пожар.
– Какие ещё формы работы с населением используются?
– Действуем через общественные пункты охраны правопорядка, на которых рассматриваются граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, и нарушители правил пожарной безопасности. Проводятся совместные рейды с представителями других надзорных органов. Активно ведется работа субъектов профилактики, групп внештатных пожарных инспекторов, которые, кроме информирования населения, проверяют домовладения граждан, проводят противопожарные инструктажи. Организуются сельские сходы, встречи с трудовыми коллективами. Большая роль в пропаганде безопасной жизнедеятельности отводится проведению различных профилактических акций.
– Что ж, будем надеяться на лучшее. Несколько слов, Андрей Николаевич, коллегам в канун профессионального праздника.
– Поздравляю сотрудников отдела и желаю им благополучия, любви, счастья. Пусть в их семьях царит понимание, тепло родных и близких всегда поддерживают, а каждый новый день приносит только радость.
Также адресую поздравления нашим ветеранам. Их ряды пополняются. Провожаем вот на заслуженный отдых командира отделения Игоря Юркевича. Прекрасный сотрудник, много лет верой и правдой служивший в подразделениях МЧС. Более молодые коллеги под стать. Командир отделения Валерий Ширко, например. Вообще же я благодарен за службу каждому сотруднику. Вместе мы делаем одно общее дело – оберегаем наших людей. Сухих всем рукавов.

Интервью провёл Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 
 
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25 июля пожарные-спасатели Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Они всегда первые там, где людям нужна помощь. Люди этой благородной и
 
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