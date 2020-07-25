Республиканский молодёжный проект «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» сделал остановку в Пинске

Источник материала: Полесская правда



Республиканский молодежный проект «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» сделал остановку в Пинске. Принимавшая сторона в лучшем свете представила молодым активистам страны наш город – молодежную столицу Беларуси-2020.

Новый проект Министерства образования, БРСМ и БелЖД стартовал 18 июля в День молодежи на XXIX фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Около сотни молодых людей в четырех комфортных вагонах, раскрашенных в символику проекта, тронулись в путь по родной стране. Среди участников необычного железнодорожного тура – студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры со всех уголков страны. Организаторы уверены, что это масштабное мероприятие будет способствовать более динамичному развитию молодежной политики в регионах, поможет в формировании позитивного имиджа страны в молодежной среде.

Пинск стал пятой точкой маршрута. До этого ребята посетили Витебск, Шклов, Могилев и Гомель. Впереди были встречи с Брестом, Гродно, Молодечно и Минском. Как раз сегодня, 25 июля, в Минске и финиширует проект.

Пинск в поезде представляют три человека. Это секретарь одной из первичек городской организации БРСМ Алёна Борисевич и два студента ПолесГУ – спортивный и активный Илья Шиколай и не менее активный и творческий Дмитрий Чижик. К слову, Илья также состоит в молодежном отряде охраны правопорядка, оба парня члены БРСМ и участники волонтерского отряда «Доброе сердце».

Пинчане сделали все, чтобы от посещения нашего города гости извлекли максимум пользы, и у них остались лучшие воспоминания. Так, утром во вторник молодежь гостеприимно встречали на вокзале ярким шоу – для гостей станцевал коллектив «Навигатор».

Основные мероприятия программы пребывания в Пинске начались в городском парке культуры и отдыха. Здесь прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Освободителям Пинска» и акция «Беларусь помнит».

Перед собравшимися выступили начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского горисполкома, депутат городского Совета депутатов Валентина Кулак, участник республиканского молодежного поезда, делегат от Минска Юлия Дубовик и руководитель молодежного поезда, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков.

Далее в Полесском госуниверситете прошла встреча членов Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь и участников поезда с депутатом и сенатором от Пинска Александром Омельянюком и Ириной Сачковской, представителями Пинских горисполкома, горсовета депутатов, молодежного парламента и университета. В открытом диалоге приняла участие председатель концерна «Беллегпром» и доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко Татьяна Лугина. Темой разговора стала «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Во время беседы участники в том числе отметили достижения нашей суверенной страны и высказали намерение отстаивать ее стабильное и светлое будущее.

На встрече также присутствовал директор социально-педагогического центра города Пинска Сергей Терлецкий, которому молодежь в рамках акции «Твори добро» передала подарки для детей.

После обстоятельного разговора организаторы предложили участникам поработать в интерактивных секциях: одна группа отправилась в технопарк ПолесГУ, вторая – в Центр инновационного и технического творчества области, третья – на мастер-класс по спортивному скалолазанию. Четвертой группе выпало поучаствовать в пресс-конференции с руководителями местных СМИ.

После ужина неутомимые гости отправились на экскурсию по исторической части Пинска, на мастер-класс от студии современного танца «Навигатор» и встречу с молодыми творческими талантами на Пинской пешеходке. Здесь же совместно с городским комитетом БРСМ была проведена акция масштабного республиканского проекта «Паштоўка. БЕЛ», во время которой каждый желающий мог отправить родным и друзьям открытку «За Беларусь!» с изображением значимых объектов, построенных под патронатом Президента с участием студотрядов. Всего тематических открыток 26, собравшего все варианты ожидает приз.

Завершилось пребывание молодежного поезда в Пинске обменом мнениями в городском Доме культуры поздно вечером. А около одиннадцати состав тронулся в направлении Бреста.

Людмила РЕБКОВЕЦ

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