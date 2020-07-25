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Прием документов в вузы стартует сегодня

25.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заключительный этап вступительной кампании - прием документов в вузы  - сегодня стартует в стране.  Заявления на бюджет принимают  до 31 июля,  на платную -  15 августа. На бюджетные места студентов зачислят не позднее  11 августа, для обучения на платной основе - до 17. Всего же для студентов в этом году  двери открыты в 50 высших учебных заведениях страны. Отметим,  что на ЦТ в этом году  зарегистрировались 64 тысячи человек.
 
 
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Заключительный этап вступительной кампании - прием документов в вузы  - сегодня стартует в стране.  Заявления на бюджет принимают  до 31 июля,  на платную -  15...
 
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