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В Глубоком проходит "Вишневый фестиваль"
25.07.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник урожая вкусной ягоды и народного творчества. В Глубоком в восьмой раз проходит "Вишневый фестиваль". Он начнется театрализованным шествием в 10:00. Праздничный концерт пройдет на центральной площади в обед. Также гости смогут посетить резиденцию Вишневой королевы на берегу городского озера. А в сквере молодоженов состоится традиционная регистрация Вишневой свадьбы. Не будут пустовать и спортивные площадки - в программе праздника соревнования по силовому экстриму и волейболу.
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Праздник урожая вкусной ягоды и народного творчества. В Глубоком в восьмой раз проходит "Вишневый фестиваль". Он начнется театрализованным шествием в 10:00....
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