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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Глубоком проходит "Вишневый фестиваль" Праздник урожая вкусной ягоды и народного творчества. В Глубоком в восьмой раз проходит "Вишневый фестиваль". Он начнется театрализованным шествием в 10:00....

Праздник урожая вкусной ягоды и народного творчества. В Глубоком в восьмой раз проходит "Вишневый фестиваль". Он начнется театрализованным шествием в 10:00. Праздничный концерт пройдет на центральной площади в обед. Также гости смогут посетить резиденцию Вишневой королевы на берегу городского озера. А в сквере молодоженов состоится традиционная регистрация Вишневой свадьбы. Не будут пустовать и спортивные площадки - в программе праздника соревнования по силовому экстриму и волейболу.