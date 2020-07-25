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Танцевальный коллектив БГПУ "Арт-Юнити" стал призером международного фестиваля

25.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основные направления - хип-хоп, вог, джаз-фанк и контемп. В этом году молодежный перформанс проходил в онлайн-формате. Танцевальные коллективы из Украины, Эстонии, России и Беларуси высылали свои лучшие выступления по электронной почте. В итоге наши юноши и девушки заняли первое место в номинации "Танцевальное шоу" и второе - в номинациях "Флешмоб" и "Уличное шоу". 

В коллективе более тридцати участников. Кроме студентов БГПУ "Арт-Юнити" посещают любители потанцевать из других университетов.

 
 
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Основные направления - хип-хоп, вог, джаз-фанк и контемп. В этом году молодежный перформанс проходил в онлайн-формате. Танцевальные коллективы из Украины, Эстонии,...
 
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