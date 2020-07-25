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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Танцевальный коллектив БГПУ "Арт-Юнити" стал призером международного фестиваля Основные направления - хип-хоп, вог, джаз-фанк и контемп. В этом году молодежный перформанс проходил в онлайн-формате. Танцевальные коллективы из Украины, Эстонии,...

Основные направления - хип-хоп, вог, джаз-фанк и контемп. В этом году молодежный перформанс проходил в онлайн-формате. Танцевальные коллективы из Украины, Эстонии, России и Беларуси высылали свои лучшие выступления по электронной почте. В итоге наши юноши и девушки заняли первое место в номинации "Танцевальное шоу" и второе - в номинациях "Флешмоб" и "Уличное шоу".В коллективе более тридцати участников. Кроме студентов БГПУ "Арт-Юнити" посещают любители потанцевать из других университетов.