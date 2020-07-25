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В Витебске идет реконструкция важной городской магистрали

25.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Шесть полос для движения, пешеходные и велодорожки, современные остановочные пункты.  В Витебске идет реконструкция важной городской магистрали. Завершить работы на улице Гагарина планируют за год. Дорога станет широкой и комфортной для всех участников дорожного движения. Поработают специалисты и над освещением. Кстати, это один из самых масштабных проектов по реконструкции дорожной инфраструктуры города. Марина Романовская расскажет подробнее. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Шесть полос для движения, пешеходные и велодорожки, современные остановочные пункты.  В Витебске идет реконструкция важной городской магистрали. Завершить работы...
 
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