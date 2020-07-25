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Свыше полусотни детских домов семейного типа действуют в Могилевской области
25.07.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодарить родительскую теплоту и нежность - цель масштабного проекта по открытию в Беларуси домов семейного типа. Все заботы по их строительству берет на себя государство. Взрослым остается только взять на себя ответственность за воспитание детей, которые остались без опеки. Вместе они создают новую большую семью. В Могилевской области их насчитывается 50. И к одной из них в гости пожаловал Андрей Ястребов (видео).
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Подарить родительскую теплоту и нежность - цель масштабного проекта по открытию в Беларуси домов семейного типа. Все заботы по их строительству берет на себя...
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