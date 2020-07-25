Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Свыше полусотни детских домов семейного типа действуют в Могилевской области Подарить родительскую теплоту и нежность - цель масштабного проекта по открытию в Беларуси домов семейного типа. Все заботы по их строительству берет на себя...

Подарить родительскую теплоту и нежность - цель масштабного проекта по открытию в Беларуси домов семейного типа. Все заботы по их строительству берет на себя государство. Взрослым остается только взять на себя ответственность за воспитание детей, которые остались без опеки. Вместе они создают новую большую семью. В Могилевской области их насчитывается 50. И к одной из них в гости пожаловал(видео).