«Вдруг бюджет пролетит мимо». Как подавали документы в мед, куда обычно идут с высокими баллами

Источник материала: Tut.by

Поступать в медицинский университет София из Минска решила еще в три года. Находясь в больнице под капельницей, малышка амбициозно заявила маме: «Я буду врачом, и папа купит мне больничку». Конечно, за время в школе девушка периодически задавалась вопросом: «А может стоит выбрать другую профессию?», но мама Ирина одной фразой останавливала эти внутренние терзания. «Не стоит, — успокаивала она дочь, — предавать детскую мечту». 25 июля, в первый день подачи документов в вузы, мама тоже рядом с Софией. К корпусу, где будет располагаться приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета, они пришли в 7.58 утра. Честно говорят, от волнения не спалось. Оказалось, не только им: в очереди Ирина с Софией были уже четвертыми.





25 июля — первый день подачи документов в вузы. В БГМУ, как и в других университетах, приемная комиссия начинает работать с 9 утра. Но уже в 8.40 на входе в корпус абитуриенты и их родители образовали внушительную очередь. На вопрос, почему так рано здесь так много людей, один из пап, не задумываясь, выдает: «Потому что это лучший вуз страны!». И тут же шутит: «Главное, чтобы за нами сейчас никто не подъехал, а то ведь теперь как? Больше трех собираться нельзя».

София с мамой в очереди под номером четыре. Самой ранней пташкой вступительной кампании-2020 в БГМУ, рассказывают, стала абитуриентка из Солигорска. Во сколько именно она сюда пришла, Ирина с дочкой не уточняли, узнали лишь, что подавать документы она будет на фармацевтический факультет. София же планирует стать педиатром.



София

— Изначально я хотела быть хирургом, но потом поняла, если во время операции пациент умрет, я буду себя винить, — воспоминает абитуриентка, как определялась со специальностью. — Переключилась на стоматологию, но мне посоветовали туда не идти. Сказали: «Ты человек общительный, а в стоматологии с людьми не поговоришь, будешь видеть только их рот, — улыбается София. — После этого появилась идея с педиатрией. Тем более я хорошо лажу с детьми.

У Софии 321 балл. В 2019-м проходной на бюджет на ее специальность был 333. «Если не пройдем на бесплатное, будем учиться платно» — делится планами мама девушки.



Яна Скадорва

Всего в разные вузы страны в этом году планируют принять более 55 тысяч абитуриентов. Около 27 тысяч из них смогут учиться бесплатно. В БГМУ в 2020-м на бюджете ждут 620 человек, 295 из них — целевики. Традиционно больше всего парней и девушек примет лечфак. Именно туда и собирается минчанка Яна Скадорва. У девушки 354 балла из 400 возможных. Это много, но в прошлом году проходной сюда был еще больше — 358.

— В 2020-м выпускников меньше, поэтому, надеюсь, что пройду, — рассуждает Яна и не скрывает: она волнуется. Чтобы немного отвлечься от происходящего, следить за ходом вступительной кампании девушка планирует вдали от Минска и прямо сегодня на две недели уезжает в «Зубренок». Именно поэтому, говорит, и принесла документы в первый день, да еще и в 8.30. К этому моменту ей достался 17-й номер в очереди.

«Дети переживают меньше, чем родители»

Погода хорошая, настроение бодрое, стрелка на часах подбирается к 9 утра — и в здание начинают пускать абитуриентов. Мамы с папами остаются ждать их у крыльца.





— Кажется, родителей тут больше, чем детей, — оценивает обстановку кто-то из взрослых, когда сыновья и дочки проходят в корпус. На корпусе, кстати, висит плакат-предупреждение: заходить внутрь можно только в маске.

— Без масок не принимают, — шутит чья-то мама. — Такой вот первый отборочный тур.

— Почему вы нервничаете? Зачем? Сегодня же ничего не решается, — успокаивает одна родительница другую. Слова ее эффекта не имеют, и она резюмирует: "Дети переживают меньше, чем родители".

Елена Рак из Гомеля тоже, кажется, слегка волнуется, хотя причин у нее для этого быть не должно: у ее дочки Екатерины 381 балл. Девушка поступает на лечебный факультет. Как и многие сильные абитуриенты, хочет учиться бесплатно. В период, пока принимают документы на бюджет, то есть до 31 июля, нынешняя суббота, говорит мама, единственный выходной, когда работает приемная комиссия. Скорее всего, предполагает собеседница, большинство из пришедших сейчас на подачу, — люди из регионов. Тем, кто живет далеко, разобраться с подачей сегодня удобнее, чем в рабочую неделю.



Елена Рак

— Да и вдруг что-то с документами не в порядке, тогда у ребенка будет время все довезти, — объясняет ситуацию собеседница.

— Да и зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра, — шутит травматолог-ортопед Николай Жихарь.

Его сын Никита в этом году получил диплом III степени республиканской олимпиады по биологии. Теперь без экзаменов он может поступить на ряд специальностей в любой вуз страны. Парень остановился на медицинском. Папа, хотя на личном опыте знает, что в данной профессии все может быть очень непросто, выбор ребенка поддержал. Этой весной Николай был в числе медиков, которые, отойдя от основного профиля, включились в суровую битву против COVID-19.

— В любой работе есть сложности, — говорит мужчина, — нужно уметь их преодолевать.

Выбором сына доктор гордится. Медицинскую династию Никита продолжит как хирург.



Елена и Александр Цвирко

Антону Цвирко из Гродно его брат Андрей тоже предсказывал стать хирургом, но каким именно врачом будет абитуриент, его родители Елена и Александр пока не знают. Они стоят недалеко от Николая Жихаря и рассказывают, что у их сына 306 баллов, молодой человек поступает на военно-медицинский факультет.

— У нас между детьми разница девять лет. Когда мы привезли Антона из роддома, я его распеленала, Андрей взял его за ручку, и говорит: «Мама, он у нас будет хирургом», — возвращается к тем событиям Елена. — Почему он так решил, я не знаю, но судьба именно так и складывается.

Елена и Александр не единственные родители, которые вдвоем приехали поддержать своего абитуриента в важный момент. На вопрос, почему решили проделать такой немаленький путь, отвечают: «У нас принято все делать вместе».

— Мы приехали еще вчера, сняли квартиру на сутки, повидались со старшим сыном, он у нас в Минске живет. Сейчас документы подадим, сходим в «МакДональдс» — и домой, — описывает семейный график папа и чуть меняет тему. — В Гродно нет «МакДональдса». Смешно, конечно, Антон у нас ведь уже взрослый, а на днях говорит: «Папа, поедем в Минск, хочу в «МакДональдс». Ну давай, говорю, сходим.

«Если что, поедем в Гродно»

После 10 утра новые абитуриенты подходят не так активно. Спешить, и правда, некуда. особенно, если учесть, что поступление в медицинский обычно одно из самых непростых: проходные баллы тут всегда высокие, а конкуренция — мощная. В связи с этим у многих, кто мечтает спасать чужие жизни, но сдал ЦТ не очень удачно, начинается период ожидания.





Дарья Мальчук из Минска не в их числе. У девушки 384 балла, документы она несет на лечфак. В мед собралась, потому что хочет помогать людям. Даже сейчас она думает не только о себе, но и о своих будущих однокашниках.

— Мне кажется, те, у кого высокий балл, должны подавать документы как можно раньше, — объясняет она, почему сегодня здесь. — Это будет формировать конкурс, и поможет сориентироваться в ситуации, и не пролететь абитуриентам, которые набрали меньше.

Сориентироваться в ситуации — это, как вариант присмотреться к другим медицинским вузам. Например, в Гомеле, Гродно, Витебске, где в прошлом году конкурс был поменьше .



Владислав Колошич

Именно такой стратегии решил придерживаться Владислав Колошич из Дзержинска. У молодого человека 352 балла — и мечта поступить на лечебный факультет. В качестве запасного варианта он выбрал для себя Гродненский мед. Говорит, слышал много хороших отзывов о вузе, и знакомые там учатся.

— А почему сегодня в БГМУ приехали?

— Хотим проверить или все в порядке с документами, — отвечает собеседник. — А то обидно будет, если приедем в Гродно, а что-то не так. Да и вдруг тут [поступить] прокатит.

На ближайшую неделю в планах Владислава мониторить ситуацию с баллами и быть на «низком старте». Если что, 31 июля он готов сразу же рвануть в Гродно.

— А то вдруг бюджет пролетит мимо меня, — говорит Владислав и очень надеется, что все у него получится.



