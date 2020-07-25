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«Вдруг бюджет пролетит мимо». Как подавали документы в мед, куда обычно идут с высокими баллами
25.07.2020 18:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поступать в медицинский университет София из Минска решила еще в три года. Находясь в больнице под капельницей, малышка амбициозно заявила маме: «Я буду врачом, и папа купит мне больничку». Конечно, за время в школе девушка периодически задавалась вопросом: «А может стоит выбрать другую профессию?», но мама Ирина одной фразой останавливала эти внутренние терзания. «Не стоит, — успокаивала она дочь, — предавать детскую мечту». 25 июля, в первый день подачи документов в вузы, мама тоже рядом с Софией. К корпусу, где будет располагаться приемная комиссия Белорусского государственного медицинского университета, они пришли в 7.58 утра. Честно говорят, от волнения не спалось. Оказалось, не только им: в очереди Ирина с Софией были уже четвертыми.
25 июля — первый день подачи документов в вузы. В БГМУ, как и в других университетах, приемная комиссия начинает работать с 9 утра. Но уже в 8.40 на входе в корпус абитуриенты и их родители образовали внушительную очередь. На вопрос, почему так рано здесь так много людей, один из пап, не задумываясь, выдает: «Потому что это лучший вуз страны!». И тут же шутит: «Главное, чтобы за нами сейчас никто не подъехал, а то ведь теперь как? Больше трех собираться нельзя».
София с мамой в очереди под номером четыре. Самой ранней пташкой вступительной кампании-2020 в БГМУ, рассказывают, стала абитуриентка из Солигорска. Во сколько именно она сюда пришла, Ирина с дочкой не уточняли, узнали лишь, что подавать документы она будет на фармацевтический факультет. София же планирует стать педиатром.
— Изначально я хотела быть хирургом, но потом поняла, если во время операции пациент умрет, я буду себя винить, — воспоминает абитуриентка, как определялась со специальностью. — Переключилась на стоматологию, но мне посоветовали туда не идти. Сказали: «Ты человек общительный, а в стоматологии с людьми не поговоришь, будешь видеть только их рот, — улыбается София. — После этого появилась идея с педиатрией. Тем более я хорошо лажу с детьми.
У Софии 321 балл. В
Всего в разные вузы страны в этом году
— В 2020-м выпускников меньше, поэтому, надеюсь, что пройду, — рассуждает Яна и не скрывает: она волнуется. Чтобы немного отвлечься от происходящего, следить за ходом вступительной кампании девушка планирует вдали от Минска и прямо сегодня на две недели уезжает в «Зубренок». Именно поэтому, говорит, и принесла документы в первый день, да еще и в 8.30. К этому моменту ей достался 17-й номер в очереди.
«Дети переживают меньше, чем родители»
Погода хорошая, настроение бодрое, стрелка на часах подбирается к 9 утра — и в здание начинают пускать абитуриентов. Мамы с папами остаются ждать их у крыльца.
— Кажется, родителей тут больше, чем детей, — оценивает обстановку кто-то из взрослых, когда сыновья и дочки проходят в корпус. На корпусе, кстати, висит плакат-предупреждение: заходить внутрь можно только в маске.
— Без масок не принимают, — шутит чья-то мама. — Такой вот первый отборочный тур.
— Почему вы нервничаете? Зачем? Сегодня же ничего не решается, — успокаивает одна родительница другую. Слова ее эффекта не имеют, и она резюмирует: "Дети переживают меньше, чем родители".
Елена Рак из Гомеля тоже, кажется, слегка волнуется, хотя причин у нее для этого быть не должно: у ее дочки Екатерины 381 балл. Девушка поступает на лечебный факультет. Как и многие сильные абитуриенты, хочет учиться бесплатно. В период, пока
— Да и вдруг что-то с документами не в порядке, тогда у ребенка будет время все довезти, — объясняет ситуацию собеседница.
— Да и зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра, — шутит травматолог-ортопед Николай Жихарь.
Его сын Никита в этом году получил диплом III степени республиканской олимпиады по биологии. Теперь без экзаменов он может поступить на ряд специальностей в любой вуз страны. Парень остановился на медицинском. Папа, хотя на личном опыте знает, что в данной профессии все может быть очень непросто, выбор ребенка поддержал. Этой весной Николай был в числе медиков, которые, отойдя от основного профиля, включились в суровую битву против COVID-19.
— В любой работе есть сложности, — говорит мужчина, — нужно уметь их преодолевать.
Выбором сына доктор гордится. Медицинскую династию Никита продолжит как хирург.
Антону Цвирко из Гродно его брат Андрей тоже предсказывал стать хирургом, но каким именно врачом будет абитуриент, его родители Елена и Александр пока не знают. Они стоят недалеко от Николая Жихаря и рассказывают, что у их сына 306 баллов, молодой человек поступает на военно-медицинский факультет.
— У нас между детьми разница девять лет. Когда мы привезли Антона из роддома, я его распеленала, Андрей взял его за ручку, и говорит: «Мама, он у нас будет хирургом», — возвращается к тем событиям Елена. — Почему он так решил, я не знаю, но судьба именно так и складывается.
Елена и Александр не единственные родители, которые вдвоем приехали поддержать своего абитуриента в важный момент. На вопрос, почему решили проделать такой немаленький путь, отвечают: «У нас принято все делать вместе».
— Мы приехали еще вчера, сняли квартиру на сутки, повидались со старшим сыном, он у нас в Минске живет. Сейчас документы подадим, сходим в «МакДональдс» — и домой, — описывает семейный график папа и чуть меняет тему. — В Гродно нет «МакДональдса». Смешно, конечно, Антон у нас ведь уже взрослый, а на днях говорит: «Папа, поедем в Минск, хочу в «МакДональдс». Ну давай, говорю, сходим.
«Если что, поедем в Гродно»
После 10 утра новые абитуриенты подходят не так активно. Спешить, и правда, некуда. особенно, если учесть, что поступление в медицинский обычно одно из самых непростых: проходные баллы тут всегда высокие, а конкуренция — мощная. В связи с этим у многих, кто мечтает спасать чужие жизни, но сдал ЦТ не очень удачно, начинается период ожидания.
Дарья Мальчук из Минска не в их числе. У девушки 384 балла, документы она несет на лечфак. В мед собралась, потому что хочет помогать людям. Даже сейчас она думает не только о себе, но и о своих будущих однокашниках.
— Мне кажется, те, у кого высокий балл, должны подавать документы как можно раньше, — объясняет она, почему сегодня здесь. — Это будет формировать конкурс, и поможет сориентироваться в ситуации, и не пролететь абитуриентам, которые набрали меньше.
Сориентироваться в ситуации — это, как вариант присмотреться к другим медицинским вузам. Например, в Гомеле, Гродно, Витебске, где в прошлом году конкурс
Именно такой стратегии решил придерживаться Владислав Колошич из Дзержинска. У молодого человека 352 балла — и мечта поступить на лечебный факультет. В качестве запасного варианта он выбрал для себя Гродненский мед. Говорит, слышал много хороших отзывов о вузе, и знакомые там учатся.
— А почему сегодня в БГМУ приехали?
— Хотим проверить или все в порядке с документами, — отвечает собеседник. — А то обидно будет, если приедем в Гродно, а что-то не так. Да и вдруг тут [поступить] прокатит.
На ближайшую неделю в планах Владислава мониторить ситуацию с баллами и быть на «низком старте». Если что, 31 июля он готов сразу же рвануть в Гродно.
— А то вдруг бюджет пролетит мимо меня, — говорит Владислав и очень надеется, что все у него получится.
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25 июля - первый день, когда абитуриенты могут подавать документы в вузы. Журналисты TUT.BY побывали в Белорусском государственном медицинском университете, чтобы...
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