ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Движение в Минске скорректируют из-за репетиции праздничных мероприятий ко Дню десантника

26.07.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В этом году 2 августа отмечаем 90 лет Воздушно-десантным войскам. Для жителей столицы в преддверии этого события - 1 августа - военные организуют соответствующую атмосферу: десантирование с вертолета на землю и на реку Свислочь, вальс машин на воде, выставка техники. В этой связи сегодня у Дворца спорта планируется провести репетицию с 19:00 до 22:00. Движение техники запланировано с 18:00 по маршруту: поселок Колодищи - МКАД - проспект Победителей - Дворец спорта. Возвращаться боевые машины будут по тому же пути. Движение автомобильного транспорта будет ограничено. ГАИ рекомендует автомобилистам  учитывать эту информацию при планировании маршрута.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году 2 августа отмечаем 90 лет Воздушно-десантным войскам. Для жителей столицы в преддверии этого события - 1 августа - военные организуют соответствующую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как развивается Мозырщина и на что делает ставку? Расскажем в "Главным эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
26.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика