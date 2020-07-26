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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Движение в Минске скорректируют из-за репетиции праздничных мероприятий ко Дню десантника В этом году 2 августа отмечаем 90 лет Воздушно-десантным войскам. Для жителей столицы в преддверии этого события - 1 августа - военные организуют соответствующую...

В этом году 2 августа отмечаем 90 лет Воздушно-десантным войскам. Для жителей столицы в преддверии этого события - 1 августа - военные организуют соответствующую атмосферу: десантирование с вертолета на землю и на реку Свислочь, вальс машин на воде, выставка техники. В этой связи сегодня у Дворца спорта планируется провести репетицию с 19:00 до 22:00. Движение техники запланировано с 18:00 по маршруту: поселок Колодищи - МКАД - проспект Победителей - Дворец спорта. Возвращаться боевые машины будут по тому же пути. Движение автомобильного транспорта будет ограничено. ГАИ рекомендует автомобилистам учитывать эту информацию при планировании маршрута.