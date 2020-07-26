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Как развивается Мозырщина и на что делает ставку? Расскажем в "Главным эфире"

26.07.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В 15 районах республики, особенно в Полесском регионе, осушенные земли составляют 50 процентов сельхозугодий и являются основным средством производства для этих хозяйств. Чтобы сохранять их в рабочем состоянии, регулярно проводится их ремонтная работа, что позволяет увеличивать урожаи как в качественном, так и в количественном значении почти на 2 с половиной миллионах гектаров осушенных земель. Так, например, в одном из крупнейших хозяйств Гомельщины и валообразующем для Мозырского района треть территорий отвоеваны у воды. Как развивается Мозырщина и на что делает ставку? Почему нефть не единственное достояние района? Об этом расскажем в традиционной рубрике "Главного эфира" - "Место для жизни".
 
 
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В 15 районах республики, особенно в Полесском регионе, осушенные земли составляют 50 процентов сельхозугодий и являются основным средством производства для этих...
 
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