Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как развивается Мозырщина и на что делает ставку? Расскажем в "Главным эфире" В 15 районах республики, особенно в Полесском регионе, осушенные земли составляют 50 процентов сельхозугодий и являются основным средством производства для этих...

В 15 районах республики, особенно в Полесском регионе, осушенные земли составляют 50 процентов сельхозугодий и являются основным средством производства для этих хозяйств. Чтобы сохранять их в рабочем состоянии, регулярно проводится их ремонтная работа, что позволяет увеличивать урожаи как в качественном, так и в количественном значении почти на 2 с половиной миллионах гектаров осушенных земель. Так, например, в одном из крупнейших хозяйств Гомельщины и валообразующем для Мозырского района треть территорий отвоеваны у воды. Как развивается Мозырщина и на что делает ставку? Почему нефть не единственное достояние района? Об этом расскажем в традиционной рубрике- "Место для жизни".