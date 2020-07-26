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Семья задержанного по «делу Тихановского» парня из Гродно начала голодовку у СИЗО на Володарского
26.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 26 июля, начали голодовку родственники Дмитрия Фурманова — члена инициативной группы Светланы Тихановской, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным. Вчера родители мужчины и его невеста
Дмитрия задержали еще два месяца назад. Почему же голодовку родственники решили объявить именно сейчас?
— Ждали каких-то результатов. Нам все обещали-обещали… Говорили, что идет расследование и вот-вот решение будет принято, — объясняет отец Александр Фурманов, который писал президенту. — Но расследование затянулось, зашло в тупик. И непонятно, когда оно закончится и как.
Напомним, на открытое письмо президенту семья ответа тоже
Воскресный день 26 июля выбран не случайно:
— Если кто-то из граждан захочет нас поддержать, то, наверное, будет удобно сегодня — в выходной, — говорит Александр Фурманов.
Около 12.00 возле СИЗО на Володарского находились только семья Фурмановых, еще одна пара и корреспонденты TUT.BY. Отец задержанного говорит, что еще пара человек ему звонили и выражали слова поддержки.
— Еще несколько человек писали в комментариях, что вроде бы как присоединятся, — говорит Ольга, невеста Дмитрия.
Около 13.00 у СИЗО появились представительницы «матерей 328». Женщины выражают Фурмановым поддержку, предлагают ночлег.
— Девочки, мы вас очень-очень поддерживаем и желаем мужества. Так не должно быть. Не должны голодать матери, страдать отцы. Не должно быть так в государстве.
Семья понимает: голодовка в Беларуси вряд ли поможет чего-то добиться. Но — привлечет внимание общественности.
— Творится беспредел. Человек сидит ни за что, — эмоционально говорит Ольга.
— Ведь фактов для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности, нет, — добавляет, основываясь, видимо, на своей информации, отец парня. — Наши требования — незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и таких же политических заключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.
Александр Фурманов говорит, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, Генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.
Напомним, задержали Дмитрия во время того, как он собирал подписи за своего кандидата: «забрали» мужчину вместе со стулом и столом.
Семья сегодня понимает, что могут задержать и их тоже. Но они готовы.
— Письма писать, наверное, из СИЗО в СИЗО можно, — грустно шутит Ольга. — Ну, а передачи есть и без нас кому носить.
Девушку расстраивает, что за решеткой Дмитрий теряет драгоценное время: он учился на курсах, чтобы затем устроиться в IT. Сейчас, конечно же, обучение остановлено, а в первое время после задержания ему даже не передавали книги по английскому.
— Вон, кстати, и милиция тут ходит. Уже второй раз за 15 минут, наверное, — замечает девушка. И действительно: двое милиционеров в форме прогуливаются неподалеку.
После разговора с нами Ольга пыталась передать сообщение в СИЗО о том, что семья начинает голодовку. Ее документы не приняли — сослались на выходной день. Через 10 минут Ольга повторила попытку, но в СИЗО и вовсе перестали отвечать на звонок в дверь.
Мать Дмитрия ничего не комментирует: только иногда тихо плачет.
TUT.BY будет следить за развитием событий.
Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.
Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. Белорусские правозащитники
Amnesty International назвала Фурманова узником совести.
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Напомним, Дмитрий Фурманов находится за решеткой с конца мая 2020 года. Тогда его задержали прямо во время того, как он собирал подписи. Сейчас мужчина проходит по...
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