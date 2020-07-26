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Танец маленькой хозяйки с венгерской овчаркой покорил пользователей интернета

26.07.2020 14:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Собаки неспроста считаются лучшими друзьями человека. Они верные компаньоны в любом деле, начиная с прогулок в парке и заканчивая медленными танцами. В последнем особенно преуспела венгерская овчарка по кличке Отис. Танец маленькой хозяйки со своим огромным питомцем покорил пользователей - ролик набрал свыше 7 миллионов просмотров и стал хитом сетей недели.

 
 
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Собаки неспроста считаются лучшими друзьями человека. Они верные компаньоны в любом деле, начиная с прогулок в парке и заканчивая медленными танцами. В последнем...
 
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