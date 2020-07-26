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В Беларуси в ближайшие дни будет жарко
26.07.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра по стране ожидается до 30 тепла. В некоторых районах возможны грозы и сильные дожди, а также порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, первая половина недели будет пасмурной, но теплой. Дожди пройдут почти везде. А вот с четверга похолодает.
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Завтра по стране ожидается до 30 тепла. В некоторых районах возможны грозы и сильные дожди, а также порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, первая половина недели...
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