Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси в ближайшие дни будет жарко Завтра по стране ожидается до 30 тепла. В некоторых районах возможны грозы и сильные дожди, а также порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, первая половина недели...

Завтра по стране ожидается до 30 тепла. В некоторых районах возможны грозы и сильные дожди, а также порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, первая половина недели будет пасмурной, но теплой. Дожди пройдут почти везде. А вот с четверга похолодает.