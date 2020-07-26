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Вероника Цепкало в Речице рассказала, как правоохранительные органы занялись ее детьми

26.07.2020 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вероника Цепкало на пикете в Речице рассказала, как власть стала воевать против женщин, а правоохранительные органы занялись ее детьми.


Скриншот стрима

— Светлана Тихановская была вынуждена вывезти своих детей из страны, я была вынуждена сделать то же самое. У меня два сына, они только окончили первый класс. Они (предположительно — силовики. — Прим. TUT.BY) знают, что один ребенок ко мне крайне привязан, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце — и они именно против этого ребенка начали вести расследование! Они начали собирать информацию, какая я мать…

— Позор! Позор! — начала скандировать, перебивая Веронику, толпа в Речице.

— Ни я, ни Светлана не хотим уезжать из Беларуси. Мы родились в этой стране и хотим здесь пригодиться. Мы хотим воспитывать детей в богатой, счастливой и безопасной стране.

Напомним, 24 июля стало известно, что экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Причины на то он назвал две: его друзья в правоохранительных органах предупредили, что готовится его арест, а к его детям в школу пришли представители прокуратуры и просили учителей написать заявления.

Вероника Цепкало предположила, что представители прокуратуры сделали это для того, чтобы в последующем запустить процесс лишения ее родительских прав.

Позже прокуратура заявила, что ее представители школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали.

— Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований.

 
 
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«Светлана Тихановская была вынуждена вывезти своих детей из страны, я была вынуждена сделать то же самое».
 
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