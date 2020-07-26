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Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде 27 июля в стране
26.07.2020 19:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики объявили желтый уровень опасности на понедельник. Белгидромет
27 июля в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди, днем местами по Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
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27 июля в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди.
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