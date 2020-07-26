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Развитие инфраструктуры в Беларуси: какие объекты появились за последний месяц?
26.07.2020 21:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУстойчивый социальный курс - безусловно, тот фундамент, на котором стоит государство. В стране улучшается инфраструктура не только столицы и областных центров, но и небольших городов и поселков. Равномерное развитие - тезис, который звучал неоднократно на самом высоком уровне. Ведь жители агрогородка заслуживают социальных благ не меньше, чем жители мегаполиса.
Вчера это, кстати, почувствовали в Марьиной Горке, где с торжествами открыли бассейн в новом оздоровительном комплексе. Да так, что любой город позавидует! Еще и Президент приехал. К слову, как ждут приезда Главы государства, как встречают Президента люди и о чем говорят - история особая. Колоритные кадры мы вам обязательно покажем.
Давайте посмотрим в целом, как развивается социальная инфраструктура в стране. Чем гордятся местные жители? Мы составили карту объектов, которые не могли не заметить. И наш корреспондент Ольга Анищенко уверяет: собрали лишь то, что появилось в стране за последний месяц. Иначе более широкие временные рамки превратили бы этот репортаж "Главного эфира" в отдельную программу. Итак, о важном для жизни и здоровья - смотрим.
Гомельскую медицинскую новостройку на неделе открывали, похоже, всем городом. Заждались. Начинали ведь еще в 2009. И вот наконец красная ленточка ознаменовала запуск одного из самых важных социальных объектов для города. И едва ли не самого эталонного для страны.
Министр даже скажет: на новую городскую поликлинику в Гомеле теперь должны равняться другие регионы. Не обязательно начинать с нуля, можно ведь и модернизировать. Но оснащать лишь так, как здесь. По последнему слову.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Она очень хорошо оснащенная. Это станет новым стандартом поликлинического звена в нашей стране".
Обывателю, конечно, разобраться во всех этих новейших установках, приборах и технологиях точно не просто. Сплошь онлайн-микроскопы, сенсорное управление, цифровые разработки. Чего стоит лишь ЭКГ-смартфон. Такой может оказать помощь в любой точке города без привязки к поликлинике. И это государственная медицина, заметит Президент. Считай, высокий стандарт бесплатного обслуживания.
И это, кстати, первая областная поликлиника, где появился компьютерный томограф. Вот уж точно, когда раньше такие исследования влетали в копеечку. И совершенно точно - не последний. Подтянутся и другие регионы, обещает министр.
Теперь все это на страже здоровья 40 тысяч гомельчан. Хотя если нужно, на диагностику отправят и жителей других районов. Местные пока, конечно, не успели оценить новостройку в деле. Но сам факт скажет о многом.
За приездом Президента не только повод символического открытия. Тем более были и будут другие: на финише поликлиника в Могилеве, на старте в Гродно. Это еще и внимание к тем, без кого даже последние технологии бессильны. Это им, врачам, низкий поклон. Это у них на службе техника. И как бы ни складывалось в жизни или экономике, здравоохранение и впредь останется в поле самого высокого внимания.
Еще и не были здесь, по сути, пациентами, а своих героев-медиков местные жители уже знают. И кажется, все понимают: лишь трибунной речью общение с местными жителями не ограничится. Тем более раз уж нет барьеров.
Есть в Беларуси такая традиция - к праздникам открывать что-то очень нужное, социально значимое. А ко Дню Независимости в стране случился марафон подарков. Но обо всем по порядку.
В столице открыли новый детский сад. Первомайский район мегаполиса отстроился, преобразился. И местные "мощности" не могли вместить всех малышей. Но рождаемость, конечно, приветствуют. А тут аж почти 300 новых мест. И вряд ли они будут вакантны. Массовое новоселье обещают устроить к новому учебному году.
Вероника Бовжик, жительница г. Минска: "Шаговая доступность, все новое, район новый, родители все современные, дети тоже все коммуникабельные".
А под Брестом пошли на реконструкцию. Решили: зачем ломать, если можно достроить?! Так, в деревне Скоки, известной на всю страну усадьбой рода Немцевичей, детский сад модернизировали. Было три десятка мест, а стало в пять раз больше. Но агрогородок развивается. И жизнь продолжается. Теперь местные малыши под надежным присмотром.
Наталья Скощук, жительница д. Скоки: "Это очень долгожданно и очень приятно, потому что нам исполнилось в мае три года, и мы не просто рады - мы счастливы, что этот сад открылся".
А еще был обновленный детский сад в Советском районе столицы. Его ждал капремонт. Утеплили, обставили, навели лоск, одним словом.
Новый бассейн. В могилевской Казимировке теперь важный зож-объект. И для школьников, и для горожан постарше.
А в Гомеле всерьез взялись еще и за дороги. Стратегическая улица Шевченко, ведущая к авто- и железнодорожному вокзалам, стала вдвое шире. Этой важной артерии уже полтора века, напомнит мэр. А люди скажут: какими бы ни были годы, дороги должны отвечать пульсу города.
Татьяна Гологанова, жительница г. Гомеля: "Очень нравится, что будет удобно дальше ездить, добираться, что город наш растет, развивается".
Ирина Москалева, жительница г. Гомеля: "Живу в городе уже около 10 лет. И, конечно же, за эти годы город существенно изменился и в плане дорог, и в плане общего благоустройства. И в целом это, конечно, очень радует".
И это еще не все. Поводы для радости были и в Бобруйске, где открыли новую подстанцию скорой, и в Березино, где справили новоселье большие семьи. В общем, поздравили с Днем Независимости так поздравили.
На звание спортивного центра теперь по праву претендует Новогрудок. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с многообещающим названием "Лидер" открывает перспективы. Бассейн, волейбол, баскетбол и мини-футбол, борьба, легкая атлетика, фитнес и аэробика. Проще сказать, чего здесь нет. Одним словом, отсюда теперь начинается дорога в большой спорт. А еще ЗОЖ. Для тех, кто ратует за здоровье. И пусть здесь не Президент, но министр. Уверяет, мол, получилось в Новогрудке, получится и в других городах. Это лишь первый шаг в большой программе спортивного строительства.
А в Гродно без пяти минут новостройка. Общежитие для студентов-медиков на подходе. С виду все готово. Мелочи остались, говорят студотрядовцы. До конца лета - как раз к учебе - глядишь и студенческая жизнь здесь закипит. Общежитие ждали. Даже просили Президента помочь. Ведь свой угол - та еще мотивация. Кому-то наверняка поможет утвердиться в профессии, чью значимость переоценить невозможно во все времена. А тем более сегодня. Современная высотка, к слову, одна из крупнейших даже не в городе - в области, это более тысячи новых мест. В общем, приросло квадратных метров для студентов практически вдвое.
В Слуцке поздравляли друг друга с новосельем молодые семьи. Новый дом особенный. Здесь так спланировано, что квартиры сплошь двушки или трешки. Потому что для больших семей. С внутренним распорядком жизни в собственных квартирах им полегче вряд ли станет, но просторнее будет точно. Такие семьи не должны ютиться в маленькой квартирке, год на все про все, чтобы обеспечить квадратными метрами под стать статусу многодетной семьи, требовал Президент. И регионы прилагают усилия, чтобы не отставать. В Слуцке только в этом году сдадут еще три многоэтажки.
А спустя несколько дней эстафету новоселы передадут Смолевичам. 242 квартиры - такой масштаб. Но есть семьи - значит, будут жить регионы. А развитие жилищного строительства подстегнет города-спутники. И Смолевичи в их числе. Говорят, здесь желающих обустроиться в новом жилье не сотни - тысячи.
Новый дом, кстати, отвечает требованиям безопасности. На дворовой территории его лишили парковок. Там теперь место лишь детворе. Водителям придется прогуляться.
А это утро пятницы. Новый ФОК наряжается. Ждет высоких гостей.
В Марьиной Горке кто-то на шаг ближе стал к спортивной карьере, а кто-то - к стройной фигуре. И здесь теперь есть, пожалуй, все, чтобы звезды зажигать. Президент уверен: поживем - обязательно увидим.
Есть плавательная площадка для взрослых, а есть для детей. Для Пуховичской СДЮШОР теперь куда проще организовать занятия. И это решили не откладывать.
Долго ждать не пришлось. И года не прошло, как построили. Александр Лукашенко скажет: сюда, в один из самых красивых уголков страны, собирался давно. А тут и повод двойной. Не только новый комплекс. Город - юбиляр. 65 уже! В общем, все совпало.
А чего хотят жители? Те, кто хотел, смогли лично сказать Президенту. И это уже традиция.
В насыщенном графике запуска новых объектов наверняка что-то да пропустили. Но лишь потому, что сказать обо всем невозможно. Но главное - люди точно заметили, если рядом для них на их малой родине появилось что-то нужное. Пусть и без лишней помпы или высокого внимания. Важнее другое - то, что не всегда можно выразить словами, но точно почувствовать. Это забота и внимание, которые не измерить деньгами.
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Устойчивый социальный курс - безусловно, тот фундамент, на котором стоит государство. В стране улучшается инфраструктура не только столицы и областных центров, но...
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