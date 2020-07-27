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В Минске со стрельбой задерживали наркодельцов
27.07.2020 19:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном микрорайоне вечером 27 июля были слышны выстрелы. Силовики задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами, сообщили в пресс-службе МВД.
Все произошло на лице Карского. Сотрудники наркоконтроля и ОМОН задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами.
Во время преследования оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. Водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке.
«Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия обездвижили авто. Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны», — рассказали в милиции.
В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка.
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В столичном микрорайоне вечером 27 июля были слышны выстрелы. Силовики задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами, сообщили в...
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