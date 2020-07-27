В Минске со стрельбой задерживали наркодельцов

Источник материала: Tut.by

В столичном микрорайоне вечером 27 июля были слышны выстрелы. Силовики задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами, сообщили в пресс-службе МВД.



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Все произошло на лице Карского. Сотрудники наркоконтроля и ОМОН задерживали подозреваемых в совершении незаконных действий с нарковеществами.

Во время преследования оперативники пытались заблокировать автомобиль беглецов. Водитель начал движение задним ходом, игнорируя неоднократные сигналы об остановке.

«Сотрудники столичного ОМОНа с помощью табельного оружия обездвижили авто. Оба подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны», — рассказали в милиции.

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка.