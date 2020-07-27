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Концерты, выставки и фестиваль красок. Как будем праздновать День города и День десантника

27.07.2020 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День города в Бресте отметят концертами, выставками, возложением цветов и фестивалем. Программу празднования опубликовали на сайте горисполкома.


28 июля

Что: Возложение цветов к памятнику «Освобождение»

Где: Площадь Свободы

Когда: 12.00

Что: Возложение цветов к Вечному огню

Где: Крепость

Когда: 13.00

Что: Открытие поля для мини-футбола

Где: СШ № 24 (ул. Ленинградская, 11)

Когда: 16.00

Что: «Мелодия воды» — включение музыкального фонтана

Где: Площадь у фонтана на улице Советской

Когда: 17.00

Что: «Память сердца» — концерт городского духового оркестра

Где: Площадка возле «Белтелекома» (Советская, 33)

Когда: 18.00


1 августа

Что: «Поющий Брест» — концерт творческих коллективов и исполнителей

Где: Музыкальная площадка на улице Советской

Когда: 16.00

Что: «Брестский вальс» — концерт городского духового оркестра

Где: Площадка возле «Белтелекома»

Когда: 19.00

Что: Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей

Где: Театр эстрады в парке культуры и отдыха

Когда: 15.00

Что: «Память сильнее времени» — праздничный концерт в парке культуры и отдыха

Где: Театр эстрады

Когда: 17.00

Что: Праздник книги «Читающий бульвар» «Жить и помнить»

Когда: 13.00

Где: Аллеи парка

Что: «И тем горды, что мы — брестчане!» — выставка Музея истории города

Когда: 14.00

Где: Аллеи парка

Что: «Мы для победы ничего не пожалели» — выставка краеведческого музея

Когда: 14.00

Где: Аллеи парка

Что: Фестиваль красок, мыльных пузырей и водных фонариков

Где: Площадка за Театром эстрады

Когда: 19.00

Что: Выставка ретроавтомобилей

Где: Площадка на автостоянке

Когда: 16.00


1−2 августа

Что: Ярмарка ремесленников

Где: Улица Гоголя (от Советской до Карбышева)

Когда: 10.00

2 августа

Что: День десантников и сил спецопераций

Где: Южный, улица Жукова, 15. Стадион 38-й десантно-штурмовой бригады

Когда: 10.00

Что: Концертная программа школы X — STAR

Где: Музыкальная площадка на улице Советской

Когда: 17.00

Что: Концерт

Где: Театр культуры и отдыха

Когда: С 16.00

 
Теги: Брест
 
 
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