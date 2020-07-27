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Концерты, выставки и фестиваль красок. Как будем праздновать День города и День десантника
27.07.2020 18:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День города в Бресте отметят концертами, выставками, возложением цветов и фестивалем. Программу празднования
28 июля
Что: Возложение цветов к памятнику «Освобождение»
Где: Площадь Свободы
Когда: 12.00
Что: Возложение цветов к Вечному огню
Где: Крепость
Когда: 13.00
Что: Открытие поля для мини-футбола
Где: СШ № 24 (ул. Ленинградская, 11)
Когда: 16.00
Что: «Мелодия воды» — включение музыкального фонтана
Где: Площадь у фонтана на улице Советской
Когда: 17.00
Что: «Память сердца» — концерт городского духового оркестра
Где: Площадка возле «Белтелекома» (Советская, 33)
Когда: 18.00
1 августа
Что: «Поющий Брест» — концерт творческих коллективов и исполнителей
Где: Музыкальная площадка на улице Советской
Когда: 16.00
Что: «Брестский вальс» — концерт городского духового оркестра
Где: Площадка возле «Белтелекома»
Когда: 19.00
Что: Концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей
Где: Театр эстрады в парке культуры и отдыха
Когда: 15.00
Что: «Память сильнее времени» — праздничный концерт в парке культуры и отдыха
Где: Театр эстрады
Когда: 17.00
Что: Праздник книги «Читающий бульвар» «Жить и помнить»
Когда: 13.00
Где: Аллеи парка
Что: «И тем горды, что мы — брестчане!» — выставка Музея истории города
Когда: 14.00
Где: Аллеи парка
Что: «Мы для победы ничего не пожалели» — выставка краеведческого музея
Когда: 14.00
Где: Аллеи парка
Что: Фестиваль красок, мыльных пузырей и водных фонариков
Где: Площадка за Театром эстрады
Когда: 19.00
Что: Выставка ретроавтомобилей
Где: Площадка на автостоянке
Когда: 16.00
1−2 августа
Что: Ярмарка ремесленников
Где: Улица Гоголя (от Советской до Карбышева)
Когда: 10.00
2 августа
Что: День десантников и сил спецопераций
Где: Южный, улица Жукова, 15. Стадион 38-й десантно-штурмовой бригады
Когда: 10.00
Что: Концертная программа школы X — STAR
Где: Музыкальная площадка на улице Советской
Когда: 17.00
Что: Концерт
Где: Театр культуры и отдыха
Когда: С 16.00
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Программу празднования опубликовал Брестский горисполком.
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