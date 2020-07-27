|
Наш хлеб. "На контроле Президента" в среду после "Панорамы"
27.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо прогнозам Минсельхозпрода, в закрома после уборки отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного качества с высоким уровнем клейковины.
С каким хлебом будем в этом году - расскажем в новой серии проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам Минсельхозпрода, в закрома после уборки отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)