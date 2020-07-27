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Наш хлеб. "На контроле Президента" в среду после "Панорамы"

27.07.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По прогнозам Минсельхозпрода,  в закрома после уборки  отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них  более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного качества  с высоким уровнем клейковины. 
С каким хлебом будем в этом году - расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента". Смотрите в среду  после "Панорамы".

 
 
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По прогнозам Минсельхозпрода,  в закрома после уборки  отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них  более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного...
 
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