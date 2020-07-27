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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наш хлеб. "На контроле Президента" в среду после "Панорамы" По прогнозам Минсельхозпрода, в закрома после уборки отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного...

По прогнозам Минсельхозпрода, в закрома после уборки отправится 815 тысяч тонн зерна. Из них более половины продовольственной пшеницы. Зерно достойного качества с высоким уровнем клейковины.С каким хлебом будем в этом году - расскажем в новой серии проекта. Смотрите в среду после