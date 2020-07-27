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Рекордные намолоты - итог слаженной работы всего коллектива

Поздравляли передовика по традиции прямо в поле и до начала рабочего дня

Урожайность зерновых - 95 центнеров с гектара

Соблюдение агрономических технологий - залог успеха

Хлеборобы-рекордсмены

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Гродненщине появился первый в стране комбайнер-трехтысячник Белорусские аграрии намолотили более полутора миллионов тон зерна. Убрано 18,5 % площадей. Средняя урожайность – 37,6 центнера с гектара. По темпам работ лидирует...

Белорусские аграрии намолотили более полутора миллионов тон зерна. Убрано 18,5 % площадей. Средняя урожайность – 37,6 центнера с гектара. По темпам работ лидирует Гомельская и Брестская области. Там убрали более 38 и 30 % площадей соответственно. В лидерах по урожайности Гродненская область - свыше 51 центнера с гектара.Именно там сегодня появился и. Для механизатора производственного кооператива имени Кремко Андрея Росеника это уже 15-я уборочная и самая успешная. В хозяйстве вырастили самый большой за последние 7 лет урожай. Здесь собирают около 95 центнеров с гектара.о тружениках, которые обеспечивают продовольственную безопасность.С 6 утра и до 11 вечера - таков рабочий график Андрея Росеника. Но сейчас по- другому нельзя. В этом году урожай как никогда радует. Поэтому каждая погожая минута на счету. Опытный аграрий знает - зерно нужно убрать быстро и главное без потерь.Благодаря такому хозяйскому подходу и результат получается неплохой. Механизатор первым в стране намолотил тысячу тонн зерна. Ему принадлежит и рекорд хозяйства – 350 тонн тритикале всего за день. А сегодня новый рубеж пройден, в копилке Андрея Росеника уже больше 3 тысяч тонн нового урожая.Цветы, подарки, слова благодарности. На импровизированное чествование не больше 10 минут и сразу за работу.Для хозяйства имени Кремко нынешний сезон стал самым урожайным за последние 7 лет. Собирают здесь по 95 центнеров с гектара. Начальник производственного участка Виталий Шота на своих полях знает буквально каждый колосок. Говорит весь секрет в строгом соблюдении технологий.Да и сама жатва - это целая наука. В СПК Кремко с утра обмолачивают озимые, днем - ячмень, вечером опять переходят на озимые. Так без потерь удается собрать максимальный урожай.Технология уборки в этом хозяйстве отработана до мелочей. Здесь важен каждый погожий день. Поэтому даже разгрузка комбайна проходит в движении. Техника не останавливается ни на минуту.Хлеборобы Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района в тандеме 18 лет. В их аграрной копилке немало побед. Жатва этого сезона тоже удалась. Комбайнеры возглавили топ-лист Минской области по тысячному намолоту. А на днях преодолели и 2-тысячный рубеж.Догоняют лидеров и другие хлеборобы Клецкого района - по тысяче тонн зерна уже в личном зачете 13 экипажей. Такой результат дает высокая урожайность зерновых культур - ячменя и пшеницы. В "Кухчицах" собирают по 83 центнера с гектара.