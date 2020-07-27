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На Гродненщине появился первый в стране комбайнер-трехтысячник

27.07.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские аграрии намолотили более полутора миллионов тон зерна. Убрано 18,5 % площадей. Средняя урожайность – 37,6 центнера с гектара. По темпам работ лидирует Гомельская и Брестская области. Там убрали более 38  и 30 % площадей соответственно. В лидерах по урожайности  Гродненская область - свыше 51 центнера с гектара.
Именно там сегодня появился и первый в Беларуси комбайнер-трехтысячник. Для механизатора производственного кооператива имени Кремко  Андрея Росеника  это уже 15-я уборочная и самая успешная. В хозяйстве вырастили самый большой за последние 7 лет урожай. Здесь собирают около 95 центнеров с гектара. Юрий Карнелович  о тружениках, которые обеспечивают продовольственную безопасность. 


С 6 утра и до 11 вечера - таков рабочий график Андрея Росеника. Но сейчас по- другому нельзя. В этом году урожай как никогда радует. Поэтому каждая погожая минута на счету. Опытный аграрий знает - зерно нужно убрать быстро и главное без потерь. 

Андрей Росеник, механизатор производственного кооператива им. В.И.Кремко: "На данный момент погода позволяет. Урожайность в хозяйстве хорошая -  выше 90 центнеров. Работаем с утра и до позднего вечера, безостановочно, даже экономим каждую минуту. Чтобы не простаивать, выгружаемся на ходу".

Рекордные намолоты - итог слаженной работы всего коллектива

Благодаря такому хозяйскому подходу и результат получается неплохой. Механизатор первым в стране намолотил тысячу тонн зерна. Ему принадлежит и рекорд хозяйства – 350 тонн тритикале всего за день. А сегодня новый рубеж пройден, в копилке Андрея Росеника уже больше 3 тысяч тонн нового урожая.

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Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сколько сил потратили, чтобы этот урожай был. В непростых условиях сеяли, в непростых условиях ухаживали. Это очень важно, чтобы мы не забывали о самом главном - о людях, которые дают нам хлеб, о людях, которые в эту жару обеспечивают нашу продовольственную безопасность и делают все, чтобы в нашей стране был полный каравай".

Урожайность зерновых - 95 центнеров с гектара

На Гродненщине появился первый в стране комбайнер-трехтысячник


Для хозяйства имени Кремко нынешний сезон стал самым урожайным за последние 7 лет. Собирают здесь по 95 центнеров с гектара. Начальник производственного участка Виталий Шота на своих полях знает буквально каждый колосок. Говорит весь секрет в строгом соблюдении технологий. 

Виталий Шота, начальник производственного участка производственного кооператива им. В.И.Кремко: "С осени это четкий, слаженный посев с оптимальной нормой высева. В последующем химические обработки, это обработка от сорняков. Потом весной наступает время подкормок, уход за посевами. Ежедневное присутствие на поле, мониторить надо, четко, слаженно выполнять технологию - вот и залог успеха".

Соблюдение агрономических технологий - залог успеха

Да и сама жатва - это целая наука. В СПК Кремко с утра обмолачивают озимые, днем - ячмень, вечером опять переходят на озимые. Так без потерь удается собрать максимальный урожай.Технология уборки в этом хозяйстве отработана до мелочей. Здесь важен каждый погожий день. Поэтому даже разгрузка комбайна проходит в движении. Техника не останавливается ни на минуту.

Хлеборобы-рекордсмены

Хлеборобы Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района в тандеме  18 лет. В их аграрной копилке немало побед. Жатва этого сезона тоже удалась. Комбайнеры возглавили топ-лист Минской области по тысячному намолоту. А на днях преодолели и 2-тысячный рубеж. 

Сергей Янучок, комбайнер ОАО "Кухчицы": "Хороший урожай, работаем. И погода позволяет. Хороший урожай: зашел, первый бункер набрал  и хочется еще больше набирать. Ну и чтобы без поломок".

Догоняют лидеров и другие хлеборобы Клецкого района - по тысяче тонн зерна уже в личном зачете 13 экипажей. Такой результат дает высокая урожайность зерновых культур - ячменя и пшеницы. В "Кухчицах" собирают по 83 центнера с гектара. 

 
 
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Белорусские аграрии намолотили более полутора миллионов тон зерна. Убрано 18,5 % площадей. Средняя урожайность – 37,6 центнера с гектара. По темпам работ лидирует...
 
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