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Старинную усадьбу Дуниных-Раецких XIX века восстанавливает белорусская семья
28.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДом с историей восстанавливает белорусская семья. Старинная усадьба рода Дуниных-Раецких - памятник архитектуры XIX века. В советское время в имении разместили поликлинику. А 10 лет назад дом выкупила семья минских художников. О спасении древней усадьбы - Елена Бормотова.
Памятник архитектуры XIX века. Охраняется государствомТабличка - как напоминание о прошлом. Усадебный дом из списка историко-культурной ценности был исключен в 2007 году. К тому моменту уже несколько лет старинная усадьба была бесхозной. Семья художников Солдатовых выкупили ее на аукционе за одну базовую. В то время это было примерно 10 долларов.
Дом, куда Адам Мицкевич ездил на свиданиеДом с историей. Классический образец с колоннами и верандой. В разное время им владели представители различных родов и фамилий. В одно время частым гостем здесь был Адам Мицкевич, который навещал свою возлюбленную Марилю Верещако. Дом принадлежал ее брату Юзефу. Через определенный промежуток времени хозяином имения уже был внук Марили - граф Путткамер. А в советское время здесь размещалась поликлиника.
Впервые имение Дуниных-Раецких упоминается в литовских метриках в начале XVI века. Тогда оно занимало 200 гектаров. Сегодня, понятно, территория значительно меньше. В собственности современных владельцев - усадебный дом и старинный парк.
Магнатские залы для единственного в мире музея соломкиИсторию имения новые хозяева восстанавливали по архивным документам. Для этого приходилось выезжать и в Краков, и в Варшаву. Исследовательская работа шла параллельно с восстановлением дома. Главная задача для Солдатовых - создание музея соломки. Единственного в Беларуси. Он, правда, официально не зарегистрирован. Под домашнюю музейную экспозицию отдали один из залов. Хозяйка - мастер соломоплетения. Ее работы находятся в музеях Великобритании, США, России.
Вера Солдатова, владелица усадьбы в аг. Райце: "Зимой плету солому на заказы, а летом ремонтом занимается, огородами, парком, потому что мы богатые. Вокруг нас деревья, которые дают очень много листвы. Мы соблюдаем здесь экосистему. Листья собираем, складируем, перегнивают и перегной вносим опять в почву. Не жжем листья".
Восстановить дом практически в одиночку невозможно. Хоть и прошло уже 10 лет
Александр Солдатов, художник-иконописец, владелец усадьбы в аг. Райце: "В доме если только ремонтом заниматься, то в конце концов возникает вопрос, а кто я? Штукатур-маляр или кочегар или основа какая-то оставаться должна. Для поддержания этой основы пытаюсь и живописью заниматься, и иконой. Икона - это как основа духовная".
Сегодня мастер создает врата для местного храма. И пишет иконы, которые также появятся в церкви. А еще Солдатовы думают об открытии еще одной домашней экспозиции, где будет представлена иконопись и живопись. Думают о проведении культурно-образовательных проектов.
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Дом с историей восстанавливает белорусская семья. Старинная усадьба рода Дуниных-Раецких - памятник архитектуры XIX века. В советское время в имении разместили...
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