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Небывалый урожай клубники в Щучинском районе. Ягоду собирают с апреля по ноябрь

28.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти технологии позволяют собирать небывалый урожай клубники - 300 тонн сладкой ягоды в год. В Щучинском районе клубнику высаживают как в открытом грунте, так и в теплицах. Производство ориентировано на экспорт - за белорусской ягодой выстраиваются в очередь крупные торговые сети из России. Все преимущества такого бизнеса оценил Юрий Карнелович.

Белорусская клубника круглый год

Эти необычные теплицы расположились всего в десятке километров от Щучина. Со стороны может показаться, что там растет трава. Весь секрет в новой голландской технологии. Растения парят над землей на высоте полутора метров. И каждый куст получает свою порцию влаги и витаминов. А стены-трансформеры позволяют поддерживать внутри комфортную температуру даже в самый жаркий день.
Небывалый урожай клубники в Щучинском районе. Ягоду собирают с апреля по ноябрь


Дмитрий Гуща, агроном: "К каждому как бы подведена капелька. В каждом горшочке находятся по два растения. Дозировка воды идет небольшими порциями. На данный момент жара такая была там - 27 градусов. То в теплице может до 35 подниматься. Мы должны придерживаться, чтобы не выше 25 градусов было в теплице".

Урожай клубники до 50 тонн с гектара за сезон

Каждая из двух теплиц площадью в один гектар. Здесь высажено более 60 тысяч растений. Созревает клубника постепенно, поэтому сбор урожая проходит раз в несколько дней. Правда, уход за ягодой должен быть постоянным. Полевод Елена Антонович за рассадой ухаживает уже четвертый год. Работа, признается, нелегкая и требует определенных навыков.

Небывалый урожай клубники в Щучинском районе. Ягоду собирают с апреля по ноябрь


Для опыления цветков клубники используют крылатых помощников

Шмелиные семьи прописались во всех теплицах. Ягоду на предприятии выращивают по так называемому замкнутому циклу. Кроме теплиц есть еще и свои плантации с рассадой. Которая тоже реализуется потребителю. Получается двойная выгода.
Клубнику в теплицах выращивают практически круглый год. Урожай собирают с апреля и по ноябрь. При таких технологиях с одного гектара получают до 50 тонн отборной ягоды. 

Клубника - экспортно ориентированный товар

Щучинское предприятие экспортно ориентированное. Построено с привлечением иностранных инвестиций, а рынки сбыта - вся Россия. Чтобы оставаться конкурентоспособными, продолжают вкладывать деньги в развитие. Как результат - и новые рабочие места. Здесь трудятся около ста человек, а в ближайшее время понадобится еще столько же. Здесь планируют значительно увеличить площади под выращивание клубники. 

 
 
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Эти технологии позволяют собирать небывалый урожай клубники - 300 тонн сладкой ягоды в год. В Щучинском районе клубнику высаживают как в открытом грунте, так и в...
 
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