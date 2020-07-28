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Белорусская клубника круглый год

Урожай клубники до 50 тонн с гектара за сезон

Для опыления цветков клубники используют крылатых помощников

Клубника - экспортно ориентированный товар

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Небывалый урожай клубники в Щучинском районе. Ягоду собирают с апреля по ноябрь Эти технологии позволяют собирать небывалый урожай клубники - 300 тонн сладкой ягоды в год. В Щучинском районе клубнику высаживают как в открытом грунте, так и в...

Эти технологии позволяют собирать небывалый урожай клубники - 300 тонн сладкой ягоды в год. В Щучинском районе клубнику высаживают как в открытом грунте, так и в теплицах. Производство ориентировано на экспорт - за белорусской ягодой выстраиваются в очередь крупные торговые сети из России. Все преимущества такого бизнеса оценилЭти необычные теплицы расположились всего в десятке километров от Щучина. Со стороны может показаться, что там растет трава. Весь секрет в новой голландской технологии. Растения парят над землей на высоте полутора метров. И каждый куст получает свою порцию влаги и витаминов. А стены-трансформеры позволяют поддерживать внутри комфортную температуру даже в самый жаркий день.Каждая из двух теплиц площадью в один гектар. Здесь высажено более 60 тысяч растений. Созревает клубника постепенно, поэтому сбор урожая проходит раз в несколько дней. Правда, уход за ягодой должен быть постоянным. Полевод Елена Антонович за рассадой ухаживает уже четвертый год. Работа, признается, нелегкая и требует определенных навыков.Шмелиные семьи прописались во всех теплицах. Ягоду на предприятии выращивают по так называемому замкнутому циклу. Кроме теплиц есть еще и свои плантации с рассадой. Которая тоже реализуется потребителю. Получается двойная выгода.Клубнику в теплицах выращивают практически круглый год. Урожай собирают с апреля и по ноябрь. При таких технологиях с одного гектара получают до 50 тонн отборной ягоды.Щучинское предприятие экспортно ориентированное. Построено с привлечением иностранных инвестиций, а рынки сбыта - вся Россия. Чтобы оставаться конкурентоспособными, продолжают вкладывать деньги в развитие. Как результат - и новые рабочие места. Здесь трудятся около ста человек, а в ближайшее время понадобится еще столько же. Здесь планируют значительно увеличить площади под выращивание клубники.