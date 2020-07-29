В Витебской области трамваи и троллейбусы с каждым годом перевозят все меньше пассажиров

Источник материала: Tut.by

Объем перевозок пассажиров электротранспортом в Витебской области за последние 5 лет сократился в 1,7 раза.



Фото: Игорь Матвеев

Троллейбусы есть только в Витебске, а трамваи ходят в областном центре и Новополоцке.

В первом полугодии 2020-го электротранспорт региона перевез 22,1 млн человек, что составляет 77,1% от пассажирооборота за первое полугодие 2019 года. Такие данные приводит статистический бюллетень «Социально-экономическое положение Витебской области в январе-июне 2020 г.».

Для сравнения: за первые шесть месяцев в 2015 году трамваи и троллейбусы перевезли 37,6 млн человек — то есть на 15,5 млн больше, чем с начала нынешнего года. Нынешний объем перевозок составляет 58,8% от объема пятилетней давности.

Общий объем перевозок пассажиров в Витебской области за последние 5 лет также значительно упал. В первое полугодие 2020 года перевезли 81,6 млн пассажиров. Это составляет 74,1% от результатов аналогичного периода 2015 года, когда перевезли 110 млн человек.

Сокращение трамвайных маршрутов на улице Титова после реконструкции Полоцкого путепровода и ликвидация трамвайного движения на улице Гагарина и проспекте Людникова приведет к еще большему уменьшению перевозок электротранспортом. Троллейбусы с автономным ходом смогут компенсировать потерю трамваев в этих районах лишь частично — их мало и у них меньшая вместимость.