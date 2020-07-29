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«У нас все хорошо». «Брестжилстрой» прокомментировал информацию о забастовке
29.07.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Информация о готовящейся забастовке на «Брестжилстрое» не соответствует действительности, сообщает областная газета
Информация о готовящейся забастовке распространялась 28 июля по телеграм-каналам. Сообщалось, что работники потребовали честных и прозрачных президентских выборов, освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений.
— Мы в курсе этой информации, но она не соответствует действительности. У нас все хорошо: все работают, зарабатывают, никто ни о какой забастовке не объявлял, — прокомментировала председатель первичной профсоюзной организации КУП «Брестжилстрой» Елена Морилова.
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Никто ни о какой забастовке не объявлял, сообщили на предприятии.
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