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Лимонная запеканка из рикотты

29.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 

  • 3 яйца,
  • 100 граммов сахара,
  • 90 граммов размягченного сливочного масла,
  • 250 граммов рикотты,
  • 170 граммов муки,
  • 1 лимон.
Масло и сахар взбиваем миксером. Отделяем белки от желтков и постепенно вводим желтки в яичную массу. 

В некоторых видах теста белок и желток  выполняют разные функции. Желток связывает все ингредиенты, а взбитые белки придают тесту воздушность, их используют как разрыхлитель для теста. 

Добавляем в массу рикотту. Немного взбиваем до однородности и добавляем муку, цедру одного лимона и сок половины лимона. 

Рикотту  рекомендуют употреблять людям с нехваткой белка,  витаминов группы В и кальция. 

Перемешиваем. В отдельной миске взбиваем белки с солью до устойчивых пиков и частями вводим в тесто. Перемешиваем лопаткой движениями  сверху вниз. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем готовое тесто. Отправляем в разогретую до 200 градусов  духовку примерно на 30-40 минут. Достаем, даем немного остыть и нарезаем. Подаем с чаем. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  3 яйца, 100 граммов сахара, 90 граммов размягченного сливочного масла, 250 граммов рикотты, 170 граммов муки, 1 лимон. Масло и сахар взбиваем миксером....
 
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