Источник материала: БT

3 яйца,

100 граммов сахара,

90 граммов размягченного сливочного масла,

250 граммов рикотты,

170 граммов муки,

1 лимон.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лимонная запеканка из рикотты Возьмем: 3 яйца, 100 граммов сахара, 90 граммов размягченного сливочного масла, 250 граммов рикотты, 170 граммов муки, 1 лимон. Масло и сахар взбиваем миксером....

Возьмем:Масло и сахар взбиваем миксером. Отделяем белки от желтков и постепенно вводим желтки в яичную массу.Добавляем в массу рикотту. Немного взбиваем до однородности и добавляем муку, цедру одного лимона и сок половины лимона.Перемешиваем. В отдельной миске взбиваем белки с солью до устойчивых пиков и частями вводим в тесто. Перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем готовое тесто. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Достаем, даем немного остыть и нарезаем. Подаем с чаем.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.