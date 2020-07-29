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Лимонная запеканка из рикотты
29.07.2020 08:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
В некоторых видах теста белок и желток выполняют разные функции. Желток связывает все ингредиенты, а взбитые белки придают тесту воздушность, их используют как разрыхлитель для теста.
Добавляем в массу рикотту. Немного взбиваем до однородности и добавляем муку, цедру одного лимона и сок половины лимона.
Рикотту рекомендуют употреблять людям с нехваткой белка, витаминов группы В и кальция.
Перемешиваем. В отдельной миске взбиваем белки с солью до устойчивых пиков и частями вводим в тесто. Перемешиваем лопаткой движениями сверху вниз. Форму для выпечки смазываем маслом и выкладываем готовое тесто. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Достаем, даем немного остыть и нарезаем. Подаем с чаем.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 3 яйца, 100 граммов сахара, 90 граммов размягченного сливочного масла, 250 граммов рикотты, 170 граммов муки, 1 лимон. Масло и сахар взбиваем миксером....
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