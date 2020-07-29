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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан
29.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня вопросы белорусов будет решать министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.
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Сегодня вопросы белорусов будет решать министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10 утра....
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