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Владимир Караник: Система здравоохранения Беларуси обладает высокой стрессоустойчивостью
29.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо словам министра здравоохранения, с учетом сформировавшейся иммунной прослойки вторая волна пандемии ожидается не столь масштабной. Вместе с тем в соответствии с риск-ориентированным подходом подготовка к ней ведется.
"Создаются необходимые запасы средств индивидуальной защиты, в размере месячной потребности - тех, что выпускаем сами, двухмесячной - импортных. Формируется запас лекарств, обновляются клинические протоколы и информационная составляющая проведения эпидрасследования", - рассказал руководитель Минздрава.
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По словам министра здравоохранения, с учетом сформировавшейся иммунной прослойки вторая волна пандемии ожидается не столь масштабной. Вместе с тем в соответствии...
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