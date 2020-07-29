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Владимир Караник: Система здравоохранения Беларуси обладает высокой стрессоустойчивостью

29.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По словам министра здравоохранения, с учетом сформировавшейся иммунной прослойки вторая волна пандемии ожидается не столь масштабной. Вместе с тем в соответствии с риск-ориентированным подходом подготовка к ней ведется. 

"Создаются необходимые запасы средств индивидуальной защиты, в размере месячной потребности - тех, что выпускаем сами, двухмесячной - импортных. Формируется запас лекарств, обновляются клинические протоколы и информационная составляющая проведения эпидрасследования", - рассказал руководитель Минздрава.

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По словам министра здравоохранения, с учетом сформировавшейся иммунной прослойки вторая волна пандемии ожидается не столь масштабной. Вместе с тем в соответствии...
 
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