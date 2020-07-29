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55 тысяч абитуриентов ждут в этом году в белорусских колледжах и лицеях

29.07.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подать документы на бюджет и платное отделение можно до 20 августа. Те, кто зарекомендует себя на первом году обучения, смогут поучаствовать в международном движении "Ворлд Скиллз" и представить Беларусь на чемпионате мира по профмастерству в 2023 во французском Лионе.

Игорь Вдовенко, главный эксперт конкурса профмастерства World Skills Belarus 2020 по компетенции "облицовка плиткой": "Оснащаем мастерские, конечно, все постепенно, но результат есть. И те результаты, которые наши ребята показывают на соревнованиях, и те знания, с которыми они приходят в трест. Порой даже дети владеют большим количеством навыков".

Большая часть абитуриентов поступает после 9-го класса и на бюджетную форму обучения. Среди самых востребованных специальностей - профессии технического и экономического профиля, а также сферы обслуживания.

 
 
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Подать документы на бюджет и платное отделение можно до 20 августа. Те, кто зарекомендует себя на первом году обучения, смогут поучаствовать в международном...
 
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