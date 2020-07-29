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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 55 тысяч абитуриентов ждут в этом году в белорусских колледжах и лицеях Подать документы на бюджет и платное отделение можно до 20 августа. Те, кто зарекомендует себя на первом году обучения, смогут поучаствовать в международном...

Подать документы на бюджет и платное отделение можно до 20 августа. Те, кто зарекомендует себя на первом году обучения, смогут поучаствовать в международном движении "Ворлд Скиллз" и представить Беларусь на чемпионате мира по профмастерству в 2023 во французском Лионе.Большая часть абитуриентов поступает после 9-го класса и на бюджетную форму обучения. Среди самых востребованных специальностей - профессии технического и экономического профиля, а также сферы обслуживания.