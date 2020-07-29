Гомельские власти все же будут строить флагшток за 1,5 млн. Но - не за бюджетные деньги

Источник материала: Tut.by

27 июля прошел прием граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На прием попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин, пишет местное издание «Флагшток». Как сообщил им активист, на его вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.



Фото предоставил «Институт Гомельгражданпроект»

Дмитрий Гайкевич — председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома — рассказал, что инженерные коммуникации теплотрассы уже заменены. Сейчас власти ожидают согласования документов в Министерстве культуры. После одобрения строительство будет продолжено.

Гайкевич пояснил, что это проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику.

По поводу финансирования объекта чиновник пояснил, что он реализуется не за бюджетные средства.

Кто платит, Гайкевич не уточнил.

Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания „Дельта“».

Проект разработал Гражданпроект по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока. Ее подписали более 4,5 тысячи человек. Подписавшие петицию отмечали, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города. Возмутила людей и высокая стоимость объекта.

В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, говорилось, что работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.

21 мая власти сообщили TUT.BY , что флагшток строить все же не будут.