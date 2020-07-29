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Гомельские власти все же будут строить флагшток за 1,5 млн. Но - не за бюджетные деньги
29.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 июля прошел прием граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На прием попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин, пишет местное издание «Флагшток». Как сообщил им активист, на его вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.
Дмитрий Гайкевич — председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома — рассказал, что инженерные коммуникации теплотрассы уже заменены. Сейчас власти ожидают согласования документов в Министерстве культуры. После одобрения строительство будет продолжено.
Гайкевич пояснил, что это проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику.
По поводу финансирования объекта чиновник пояснил, что он реализуется не за бюджетные средства.
Кто платит, Гайкевич не уточнил.
Напомним, в феврале
Проект разработал Гражданпроект по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.
На сайте госзакупок
Гомельчане
В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, говорилось, что работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.
21 мая власти
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Председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома пояснил, что это проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать...
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