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В Сухарево сегодня подтопило улицу и дело опять не в дожде
29.07.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключена горячая и холодная вода в нескольких домах на улице Скрипникова в Минске. Жители Сухарево присылают фотографии подтопленной улицы Мазурова. Похоже, все это опять связано с аварией на водоводе.
«В Сухарево, на улице Скрипникова, дом 3, пропала горячая и холодная вода. В 115.бел сказали, что причины неизвестны», — пишут читатели.
В «Минскводоканале» TUT.BY рассказали, что на место уже выехала бригада.
— Повреждения на водоводе. Воды нет, потому что ее перекрыли, чтобы устранить утечку воды, подтопление. Наши сотрудники работают, постараются ликвидировать эту ситуацию в кратчайшие сроки.
Вчера фонтан из-под земли бил на улице Горецкого в том же микрорайоне столицы. Тогда водовод повредила строительная организация,
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Отключена горячая и холодная вода в нескольких домах на улице Скрипникова в Минске. Жители Сухарево присылают фотографии подтопленной улицы Мазурова. Похоже, все...
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