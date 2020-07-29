В Сухарево сегодня подтопило улицу и дело опять не в дожде

Источник материала: Tut.by

Отключена горячая и холодная вода в нескольких домах на улице Скрипникова в Минске. Жители Сухарево присылают фотографии подтопленной улицы Мазурова. Похоже, все это опять связано с аварией на водоводе.



Скриншот: видео пользователя TUT.BY

«В Сухарево, на улице Скрипникова, дом 3, пропала горячая и холодная вода. В 115.бел сказали, что причины неизвестны», — пишут читатели.

В «Минскводоканале» TUT.BY рассказали, что на место уже выехала бригада.

— Повреждения на водоводе. Воды нет, потому что ее перекрыли, чтобы устранить утечку воды, подтопление. Наши сотрудники работают, постараются ликвидировать эту ситуацию в кратчайшие сроки.

Вчера фонтан из-под земли бил на улице Горецкого в том же микрорайоне столицы. Тогда водовод повредила строительная организация, объясняли специалисты водоканала.



Улица Мазурова в Сухарево сегодня. Фото: пользователь TUT.BY