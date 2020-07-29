«Эта величина не несет никакой информации». РИКЗ отказался сообщать средние баллы по ЦТ в этом году

Источник материала: Tut.by

Из-за COVID-19 ЦТ по русскому языку в этом году писали два дня. После тестов некоторые абитуриенты возмущались , что в первый день тесты были сложнее, чем во второй. TUT.BY попросил директора РИКЗ Юрия Миксюка пояснить, так ли это.



Юрий Миксюк. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На ЦТ по русскому в этом году зарегистрировалась более 52,6 тысяч абитуриентов. Большая часть писала задания в первый день.

— Всем было интересно, выиграли ли те, кто писал тест во второй день. Цифры говорят о том, что они не выиграли, — поясняет ситуацию Юрий Миксюк. — Если в первый день из 27 абсолютных результатов по данному предмету, сто баллов получили 23 человека, то во второй — четыре. Если говорить о средних показателях, то в первый день люди продемонстрировали более высокие результаты, чем во второй.

По словам Юрия Миксюка, РИКЗ должен был создать для абитуриентов не только разные задания, но и равные условия, и, несмотря на нестандартную ситуацию, не менять правила игры, которые были известны многие годы.

При этом, отметил директор РИКЗ, если посмотреть на тесты по русскому языку за многие годы, можно заметить: задания в них звучат одинаково. То же, например, и с вариантами РТ. А вот варианты ответов — отличаются.

— Почему так сделано? — продолжил директор РИКЗ. — Потому что каждое задание предполагает проверку до десяти правил. Поэтому возможность вариативности и наполнения каждого задания конкретикой очень большая. Выборка же к каждому заданию проводится отдельно.

Еще один важный вопрос, который на форумах часто задают абитуриенты, каким был средний балл на ЦТ-2020 по тому или иному предмету. Юрий Миксюк сказал, что не будет озвучивать эту информацию. По мнению директора РИКЗ, абитуриентов не должен интересовать средний балл.

— Средний балл как и по всем методикам в мире будет в районе 50. Если абитуриентов интересует этот вопрос, они могут посмотреть опубликованные баллы прошлого года плюс-минус один-два балла. Вот и все. В испанском языке он чуть понизился — на пять баллов. Был 60, стал ближе к середине, — отметил Юрий Миксюк. — Средний балл ассоциирует с срединой шкалы измерения. Абитуриентам нужно понимать, что эта величина не несет никакой информации. Им нужно знать свой балл и проходные баллы, которые были на специальности, куда они собираются поступить.

Что же касается ЦТ в общем то, по данным РИКЗ, тестирование в этом году сдавали более 62 тысяч человек. На 100 баллов тесты написали 338 раз. 15 абитуриентов получили максимум баллов сразу по двум тестам. Тех, кто провалил тест, этим летом 134 человека. В 2019-м, для сравнения, их было 152.

За нарушения из аудиторий удалили 13 человек.

— Большинство традиционно из-за мобильных телефонов, — пояснил Юрий Миксюк. — Хотя также имели место случаи шпаргалок.